Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor - Son Dakika

Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor

27.12.2020 10:44
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor, System.String[]

KAYSERİ'de diş hekimi Gülizar (29) ve Ahmet Demirkol (31) çifti, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana filyasyon ekibinde birlikte çalışıyor.

KAYSERİ'de diş hekimi Gülizar (29) ve Ahmet Demirkol (31) çifti, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana filyasyon ekibinde birlikte çalışıyor. Kayseri sokaklarında virüsün izini sürerek hastalığın yayılmasını önlemek için omuz omuza mücadele eden çiften Ahmet Demirkol, "Eşimle beraber çalışmam avantaj sağlıyor. Çünkü birbirimize destek oluyoruz. Sıkıntı yaşadığımızda birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz. Birbirimizi iyi tanıdığımız için nerede ne yapacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş hekimi Ahmet-Gülizar Demirkol çifti, Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle filyasyon ekibinde görev aldı. Filyasyon için sabah evden birlikte çıkan çift, Kayseri sokaklarında virüsün izini sürerek hastalığın yayılmasını önlemek için omuz omuza mücadele ediyor. Koronavirüse yakalanan vatandaşlara ilaçlarını vererek, karantina sürecinde yapması gerekenleri anlatan Demirkol çifti, testi pozitif çıkanlardan temaslı listesini alarak, virüsün yayılımını azaltıyor.

'ÇALIŞMALARA EŞİMLE BERABER ÇIKIYORUZ'Diş hekimi eşiyle birlikte yaptıkları çalışmaları anlatan Ahmet Demirkol, "Filyasyon çalışmalarına eşimle beraber çıkıyoruz. Bizim sistemimize düşen koronavirüs hastasının evine gidiyoruz. Pozitif çıkan hastayla görüştükten sonra ilaçlarını verip, temaslı listesini alıyoruz. Bunun dışında evde temaslı olan kişilere de PCR testi gerçekleştiriyoruz. Filyasyon çalışmaları özellikle kış şartlarında bizi biraz zorluyor ama vatandaşların bizi güler yüzle karşılaması, insanlığa yaptığımız faydadan dolayı çok problem yaşadığımız söylenemez" dedi.'EŞİMLE BERABER ÇALIŞMAM AVANTAJ SAĞLIYOR'Temaslı isimlerinin geçmiş döneme göre arttığını kaydeden Ahmet Demirkol, "Koronavirüse yakalananlar ilk başlarda koronavirüsün ciddiyetinin farkında olmadıklarında dolayı çok fazla temaslı oldukları kişileri söylemiyorlardı ve gizliyorlardı. Şuan temaslı olduklarını gizlemiyorlar ve hepsini bizlerle paylaşıyorlar. Bu anlamda bir problem yaşamıyoruz. Bizler zor bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Hem bizim için hem de tüm insanlık için maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar eşimle birlikte de gayet güzel geçiyor. Eşimle beraber çalışmam avantaj sağlıyor. Çünkü birbirimize destek oluyoruz. Sıkıntı yaşadığımızda birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz. Birbirimizi iyi tanıdığımız için nerede ne yapacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

- Kayseri
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor
Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor

Ahmet Demirkol, Koronavirüs, Diş Hekimi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu         
09:10
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 10:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş hekimi çift, filyasyon ekibinde virüsün izini birlikte sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei