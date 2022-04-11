Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı - Son Dakika
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Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı

11.04.2022 15:47
Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı

KONYA'da, diş hekimi Sibel Ö. ile hasta Ali B. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Bağcı, bıçaklanarak yaralandı.

KONYA'da, diş hekimi Sibel Ö. ile hasta Ali B. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Bağcı, bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. Diş hekimi Sibel Ö. ile hastası Ali B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Klinikteki sesleri duyarak içeri giren Mustafa Bağcı ise ayırmak istedi. Bu sırada Ali B., elindeki bıçakla Bağcı'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Bağcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı
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Mustafa Bağcı, Diş Hekimi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı - Son Dakika


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