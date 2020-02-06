DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU - Son Dakika

DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar,  uçak kazasında hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

----------

-Adli tıptan görüntü

-Cenazenin çıkarılması


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı
Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]