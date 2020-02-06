Son Dakika › Güncel › Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu - Son Dakika
Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu
13 dakika önce
DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU (kadının fotoğrafıyla)
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
DİŞ HEKİMİ KADIN ÖLDÜ; EŞİ İŞİ ÇIKINCA UÇAK KAZASINDAN KURTULDU (kadının fotoğrafıyla)
Son Dakika Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi