Diş hekimi, kendini astı - Son Dakika

Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin teras katına çıkan yakınları, Aykut P.'yi ipe asılı bulup, indirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç diş hekiminin yaşamını kaybettiğini belirledi. Aykut P.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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