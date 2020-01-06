Diş hekimi, kendini astı - Son Dakika
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Diş hekimi, kendini astı

6 saat önce

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

Diş hekimi, kendini astı, System.String[]

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin teras katına çıkan yakınları, Aykut P.'yi ipe asılı bulup, indirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç diş hekiminin yaşamını kaybettiğini belirledi. Aykut P.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İskender, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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