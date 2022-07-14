Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada - Son Dakika
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Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada

14.07.2022 14:22
Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada

GAZİANTEP'te diş hekimi Atalay Gençel, meslektaşı Onur B. tarafından evinin önünde darbedilip yerde sürüklendi.

GAZİANTEP'te diş hekimi Atalay Gençel, meslektaşı Onur B. tarafından evinin önünde darbedilip yerde sürüklendi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yüzünde morluklar oluşan Gençel, "Meslektaşım tarafından darbedilmek üzücü. Şikayetçiyim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz'da Atalay Gençel'in çalıştığı kliniğe gelen M.G.B., diş ağrısı şikayetiyle muayene oldu. Gençel, tetkikleri yapıp M.G.B'nin dişinin çekilmesi gerektiğini söyleyerek işlem yaptı. M.G.B. ise daha önce muayene olduğu ve dişini çekmediklerini ileri sürdüğü diş hekimi Onur B.'nin çalıştığı kliniğin sitesine girerek olumsuz yorumlarda bulundu. Yorumların ardından Onur B., çalıştığı kliniğe gelip Atalay Gençel'in tehdit etti. Dün akşam saatlerinde ise iş yerinden çıkıp Fatih Mahallesi'ndeki evine giden Gençel, burada Onur B.'nin saldırısına uğradı. Başından ve yüzünden yaralanan Gençel, hastaneye gidip tedavi oldu, ardından polise şikayette bulundu.

'MESLEKTAŞIMDAN ŞİDDET GÖRMEK ÇOK ÜZDÜ'Atalay Gençel, 2 gün önce hastanın diş ağrısı şikayetiyle geldiğini anlatarak, "Kliniğimizde nöbetçi hekimdim. Bir hasta diş ağrısı şikayetiyle geldi. Başka bir klinikten geldiğini ve dişinin ağrısının geçmediğini söyledi. Müdahale ettim, dişte apse olduğunu gördük ve dişin çekime gitmesi gerektiğini anlattım. Hastanın dişinin çekilmesi gerektiğini anlattım. Tedavi sürecinde dişi çekebileceğimizi, isterse de tedavi aldığı diğer klinikte çekim ve sonrasındaki tedavi sürecini sürdürebileceğini söyledim. "Çekin hocam" dedi. Hastanın dişini çektik ve uğurladık. Bana saldıran kişinin ilk etapta hasta yakını olduğunu düşündük. Hasta yakını diye düşündüğümüz için, hastamıza ulaştık, dişle ilgili, "Hiçbir sorunumuz yok memnun kaldım" dedi ve kapattık. Akşam 19.00 sıralarında işimden çıktım evime doğru gidiyordum. Evimin önünde babamla durdum. O sırada birisi arkadan, "Bakar mısınız?" diye seslendi. "Buyurun" dedim. Elimden telefonu almaya çalıştı ve o sırada direkt saldırdı. Bana saldıran kişinin sonradan diş hekimi bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Keşke bunu yapmadan önce bizi arayıp derdi, sorunu neymiş söyleseydi. Sonrasında öğreniyoruz ki hasta ilk gittiği klinik hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlarda bulunmuş. Klinik sonrasında hastaya ulaşıyor. Klinik bu yorumu sonrasında hastaya sildiriyor. Yorumu da görmedik. Arkadaşı da tanımam zaten ilk defa gördüm. Sonrasında hastayla oradaki hekim arasında iletişimden kaynaklı bir durumdan dolayı bana saldırdı. Saldırıyı yapan kişinin de bir hekim olması ayrı bir üzücü durum. Hasta yakınlarının saldırmasına alışmıştık ama bir hekimin başka bir hekime saldırması çok garip. Hekim hakkında şikayetçi oldum. Şikayetimden de vazgeçmeyeceğim. Saldırı sonucunda gözümde, başımın sağ tarafında, kafama iki dikiş atıldı. Yine dudağıma da üç dikiş atıldı. Kulaklarımın arkasında şişlik var. Dizimde sıyrık ve yaralar var. Yerde sürüklendim" diye konuştu.

Gençel'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada - Son Dakika

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