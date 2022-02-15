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Diş hekimi PKK'ya üye olmaktan tutuklandı - Son Dakika

Diş hekimi PKK'ya üye olmaktan tutuklandı

15.02.2022 17:25
Diş hekimi PKK'ya üye olmaktan tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalıştığı iddia edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalıştığı iddia edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu iddia edilen ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalışan H.G'ye yönelik operasyon yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan diş hekimi H.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Diş Hekimi, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diş hekimi PKK'ya üye olmaktan tutuklandı - Son Dakika


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