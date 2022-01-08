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Diş hekimi, "Rock'n Roll'un Kralı"nı stüdyosunda yaşatıyor - Son Dakika

Diş hekimi, "Rock'n Roll'un Kralı"nı stüdyosunda yaşatıyor

08.01.2022 10:59

Diş hekimi Melih Şengül (45), kendisinin de büyük bir hayranı olduğu "Rock'n Roll'un Kralı" Elvis Presley'i, sanatçının unutulmaz şarkıları ve kendi tasarımı Osmanlı motifli giysileriyle yaşatıyor.

Diş hekimi Melih Şengül (45), kendisinin de büyük bir hayranı olduğu "Rock'n Roll'un Kralı" Elvis Presley'i, sanatçının unutulmaz şarkıları ve kendi tasarımı Osmanlı motifli giysileriyle yaşatıyor.

Melih Şengül'ün müzik tutkusu, tesadüfen gittiği bir Elvis partisinde seslendirdiği Elvis şarkılarının ilgi çekmesi üzerine başladı.

İlk sahne tozunu yuttuğu bu partiden sonra mikrofonu bir daha elinden düşürmeyen Şengül, Elvis hayranlığıyla başlayan müzik serüvenine muayenehanesinin karşı dairesinde oluşturduğu stüdyoda devam ediyor.

"Çocukluk hayalim" dediği ve yoğun mesai harcadığı diş hekimliği mesleğinden arta kalan zamanda, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte stüdyoya giren Şengül, Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'i, onun şarkılarını seslendirerek doğum günü olan 8 Ocak'ta stüdyoda gerçekleştirdikleri performansla andı.

Dünyaca ünlü sanatçıya hayranlığını, AA muhabirine anlatan Şengül, diş hekimliği doktorasını yaptığı dönemde tesadüfen bir Elvis partisinde, Elvis şarkıları söylediğini, bunun çok ilgi çektiğini, dinleyenlerin çok beğendiğini belirtti.

Sahnede olmanın keyif verdiğini dile getiren Şengül, "Aslında o güne kadar, çocukluğumdan beri müziğe çok ilgi duyuyordum çok heves ediyordum. Sokak müzisyenlerine özeniyordum. Keşke onlar gibi çalabilsem, söyleyebilsem diye hevesleniyordum. Müziğe kabiliyetim olduğunun da çok farkında değildim. Ama o partiden sonra hani 'sahne tozu yutmak' denir ya çok mutlu oldum. Sonra bununla ilgili bir şeyler yapmak istedim ve aslında müzik serüvenim Elvis sayesinde başladı." diye konuştu.

"Benim derdim daha çok onun müziği"

Zamanla farklı şehirlerden davetler almaya başlayan ve sahnede Elvis'i canlandıran Şengül, "Kesin olarak ifade etmem gerekirse gerçekten Elvis'e benzemeye çalışmadım, onun gibi olmayı asla istemedim. Saçımı, başımı onun gibi yapma gibi bir derdim olmadı. Benim derdim daha çok onun müziği. Beni etkiliyordu şarkı söylemesi." diyerek bu konuda farklı bir çizgide durduğunu dile getirdi.

Tasarımı kendisine ait olan Elvis kıyafetleriyle ilgili bilgi veren Şengül, "Bu kostümler de aslında bire bir Elvis kostümü değil. Ben tasarladım, Türk motifleriyle işledim. Elvis'in her konserinde giydiği çok farklı motifli kostümleri var. Ben de Türk motifleriyle biraz Osmanlı motiflerini kullanarak bir kostüm tasarladım. Yıllar evvel bir kaç konserde giydim. Elvis olmaya çalışmak değil benim amacım, onun şarkılarıyla onun müzikte başardığı şeyleri biz de yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

"Onun bıraktığı etki hala devam ediyor"

Şengül, "Kral" olarak adlandırdığı Elvis Presley'den önce, müziğin çok da gençlere hitap etmediğini ve Elvis'in bunu değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Beni çok motive eden bir şey Elvis ve müziği. Elvis ve müziğinin şöyle bir önemi var aslında. Sanki Elvis'ten önce çok fazla bir şey yokmuş popüler müzik anlamında. O, gençlere hitap eden, dinamizm veren biri. Onun bıraktığı etki hala devam ediyor. Çünkü Elvis'ten önce müzik, belki sadece yetişkinler için olan bir eğlence diyebiliriz. Ancak Elvis ile beraber yeni jenerasyonların, gençlerin popüler yaptığı ve dünyada çığ gibi büyüyen o Rock'n Roll, pop kültürünün başlangıcı oldu."

Elvis sonrası dönemde pek çok müzik grubu ve sanatçının onu takip ettiğini ifade eden Şengül, günümüzde bile efsane şarkıcının sahne şovlarının devamının yapıldığını dile getirdi.

Şengül, "Elvis böyle bir şey başlattı ve onun başlattığı yolu, bir çok müzik grubu ve sanatçı takip etti. Bugün hala devam ediyor. Renkli kostümler, ışıltılı kıyafetler, ışıltılı sahne şovları adına ne görüyorsanız onun başlangıcı Elvis Presley diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Muayenehanesinin yanında müzik stüdyosu kurdu

Muayenehanesinin bulunduğu kattaki yan dairede diş hekimliği eğitimi amacıyla kurduğu eğitim merkezini, pandemi döneminde profesyonel müzisyen arkadaşlarıyla müzik stüdyosuna dönüştürdüğünü aktaran Şengül, bu stüdyoda "profesyonel hobim" dediği müzik tutkusunu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

"Herkes en iyi bildiği işi yapmalı"

Arkadaşlarının kendisine sürekli neden bir albüm yapmadığını sorduğunu anlatan Şengül, bu dünyada herkesin en iyi bildiği işi yapması gerektiğini, kendisinin de en iyi bildiği işin diş hekimliği olduğunu dile getirdi.

Şengül, "Bana göre herkes en iyi bildiği işi yapmalı, benim en iyi bildiğim şey bu hayatta diş hekimliği. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve gerçekten mesleğime aşığım diyebilirim. Müziği çok seviyorum, yapmaktan hoşlanıyorum. Benim ruhuma iyi geliyor. Keyif alıyorum ama mesleğime aşığım ve en iyi bildiğim şey, diş hekimliği olduğu için ona ağırlık veriyorum." şeklinde konuştu.

Diş hekimi, Rock'n Roll'un Kralı nı stüdyosunda yaşatıyor
Diş hekimi, Rock'n Roll'un Kralı nı stüdyosunda yaşatıyor
Diş hekimi, Rock'n Roll'un Kralı nı stüdyosunda yaşatıyor
Diş hekimi, Rock'n Roll'un Kralı nı stüdyosunda yaşatıyor

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Elvis Presley, Diş Hekimi, Osmanlı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diş hekimi, 'Rock'n Roll'un Kralı'nı stüdyosunda yaşatıyor - Son Dakika


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