DİŞ HEKİMİ ŞEYMA BİRAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE PROTESTO

DİŞ hekimi Şeyma Biran'ın Kadıköy'deki muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesi protesto edildi.

Cinayetin işlendiği muayenehane önündeki protestoya Türk Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası katıldı. Basın açıklamasına katılanlar, "Hekim Emeğine Saygı", "Sağlıkta Şiddete Son" yazılı dövizler taşıdı.

"BU KORKUNÇ ŞİDDETİ LANETLİYORUZ"

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Berna Aytaç, Şeyma Biran'ın muayenehanesinde hunharca katledildiğini belirterek "Acımız büyük. Katil ya da katillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini ve gereken cezaları almalarını ümit ediyoruz" dedi. Türkiye'de hekimlere ve kadınlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ifade ederek "Bu durum bizleri derin bir endişe ve üzüntüye boğmaktadır. Her kadın cinayeti ya da şiddet vakasından sonra, toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi görüyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor, toplumsal travma altında bu şiddetten nasipleniyoruz" dedi.

"ŞİDDET MUAYENEHANELERE SIÇRADI"

Şeyma Biran cinayetinin meslek gruplarını ilgilendiren boyutuna dikkat çeken Aytaç, şöyle konuştu: "Yıllardır devlet hastanelerinde süregelen hekimlere uygulanan şiddet sorununun, biz diş hekimlerinin çoğunlukla tek başına ya da daha az sayıda yardımcıyla çalıştığı muayenehanelere sıçradığını görmek çok üzücü ve korkutucudur. Sizi iyileştirmek için orada bulunan ellere saldırmak neden, niye? Artan şiddet olayları sonucunda, gittikçe fazla sayıda doktor ve diş hekimi devlet hastanelerinden istifa etmekte, kazanılmış değerlerimiz ülkemizi terk etmekte ve insanlarla birebir karşı karşıya gelen hekimlik dalları gittikçe daha az tercih edilmektedir. Hastalarının sağlığı için canla başla görev yapan meslektaşımıza yapılan bu korkunç şiddeti lanetliyoruz. Sevgi, merhamet, hoşgörü ve sabır ile yapılan bu meslekte, böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

"DİŞ HEKİMLERİNİN İLK KAYBI DEĞİL"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Doğan ise, Şeyma Biran'ın öldürülmesinin diş hekimlerinin ilk kaybı olmadığını belirterek "1980 yılının 23 Mayıs'ında Sevinç Özgüner yalnızca barış ve demokrasiden yana olduğu için karanlık güçler tarafından katledilmişti. Bu yüzden 23 Mayıs'ta burada toplanmış olmamız bana çok anlamlı geliyor. Toplumsal şiddetin muayenehanelere kadar sıçradığını gösteriyor" dedi.

"TOPLUMSAL ŞİDDETTE SINIRLAR AŞILDI"

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar da "Hem bir kadın cinayeti, hem bir sağlık çalışanı cinayeti. Acımız tarifsiz gerçekten. Toplumsal şiddette sınırlar aşıldı. Artık tek bir can kaybına tahammülümüz kalmamıştır" dedi.