Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı - Son Dakika

Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı

15.12.2020 11:47
Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı, System.String[]

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde randevusuz olduğu gerekçesi ile muayeneye kabul etmediği O.K. tarafından silahla tehdit edilen diş hekimi Ömer Faruk Atasoy şüpheliden şikayetçi oldu.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde randevusuz olduğu gerekçesi ile muayeneye kabul etmediği O.K. tarafından silahla tehdit edilen diş hekimi Ömer Faruk Atasoy şüpheliden şikayetçi oldu. Atasoy, bir diş hekimliği öğrencisine 1 yıl boyunca burs vermesi karşılığında şüpheli ile uzlaştı.

Şarkışla Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez merkezinde görevli Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy(25), 2 Ekim'de muayene olmak isteyen bir hasta ile sorun yaşadı. İddiaya göre muayene olmak için hastaneye gelen O.K., diş hekimi Atasoy'un yanına gitti. İçeride başka hastası bulunan Atasoy, randevusuz hasta kabul edemeyeceklerini belirterek talebi kabul etmedi. Bunun üzerine tepki gösteren O.K., Atasoy ile tartışma yaşadı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından O.K. evinden silahını getirerek kendisini vuracağı tehdidinde bulununca Atasoy 'beyaz kod' uyarısı vererek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polisler şüpheli O.K.'yi yakalayarak hastaneden uzaklaştırdı. Şikayet üzerine açılan soruşturmada evrak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirildi. Savcılık tarafından görevlendirilen 'uzlaşmacı' diş hekimi Atasoy ile şüpheli O.K. ile temasa geçti. Taraflar uzlaşma talebini kabul etti. Bunun üzerine diş hekimi Ömer Faruk Atasoy, şüpheliden bir diş hekimliği öğrencisine 1 yıl boyunca ayda 400 lira burs vermesi karşılığında uzlaştı.

'ZORLUKLA OKUDUM, BU YÜZDEN BU TALEP AKLIMA GELDİ'Hastanede tatsız bir olay yaşadıklarını belirten diş hekimi Atasoy, "Randevusuz hasta kabul edemeyeceğimizi söylediğimde şüpheli benimle tartıştı. Daha sonra ise silah getirip hepimizi vuracağını ifade etti. Bunun üzerine beyaz kod vererek şikayetçi oldum. Polisler hastane bahçesinde yakaladı. Onlara da beni vuracağını filan söylemiş. Dava aşamasında uzlaşma talebi geldi. Benim de ailemde birçok hekim var. Onlarla istişarede bulundum. Önce Mehmetçik Vakfı vs gibi yerlere bağış önerdiler. Ama ben bir diş hekimliği bölümü öğrencisine burs verilmesinin uygun olacağını düşündüm. Karşı taraf da kabul edince uzlaşma sağlandı" dedi.

Olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç karşılaşmadığını ve bütün uzlaşma işlemlerinin telefon ile görüşülerek hallolduğunu belirten Atasoy, "Benim eğitimim de zorlukla geçti. Diş hekimliği bölümü masrafları çok olan bir bölüm. Bu nedenle bir öğrenci arkadaşımıza faydamız olsun istedim. Hangi öğrenciye verildiğini bilmiyorum. Adliye belirledi. Sadece hesabıyla ilgili bilgileri gördüm. Ben aylık 500 lira talep etmiştim, 400 olarak uzlaşma sağlandı. Yılbaşından itibaren ödenmeye başlanacak. Bir daha böyle bir olay yaşansın istemem. Tatsız bir durum. Ancak yine böyle bir şey olursa benzer bir karar verebilirim" ifadelerini kullandı.


Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı
Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı

Şarkışla Devlet Hastanesi, Diş Hekimi, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş hekimi, tehdit eden hastayla öğrenciye burs karşılığı uzlaştı - Son Dakika


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