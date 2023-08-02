Diş Hekimi Ümit Tok: Dental turizmde çıtayı İstanbul belirliyor

Dental turizmde İstanbul, uygun fiyatlı, kaliteli diş tedavisi ile dünya başkenti olma yolunda ilerliyor. Şehir genelinde yüzlerce diş kliniği bulunuyor. Bu klinikler sağladıkları imkânlar ve hekim kalitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışından gelen hastaların tedavi planlamasında klinikler öne çıkıyor. Özel Kıraç Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Dent360 Dental Clinic'in kurucuları arasında yer alan Diş Hekimi Ümit Tok, dental turizmde ve diş tedavisinde kliniklerin önemine dikkat çekti.

HASTALARA VE HEKİMLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

Dent360 Dental Clinic çatısı altında 1000 metrekarelik alanda hastalarına hizmet verdiklerini belirten Ümit Tok, "Diş tedavisinde tüm hizmetleri tek bir klinikte sunabiliyor olmak hem hastalar hem de biz hekimler için büyük avantaj. Tam donanımlı klinikler tedavi sürelerinin kısalmasını sağlıyor. Biz şu an 22 diş hekimi, 30 yardımcı personel, 15 ünitelik altyapıya sahip kliniğimizde hastalarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'LA YARIŞACAK BAŞKA ŞEHİR YOK

İstanbul'da hizmet veren Özel Kıraç Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Dent360 Dental Clinic, Çatalca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kurucuları arasında yer alan Ümit Tok, "İstanbul'daki klinikler dünya standartlarında hekimler ve teknolojik altyapıya sahip" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada bu konuda İstanbul'la yarışacak bir şehir yok. Dental turizm alanında çıtayı biz belirliyoruz diyebilirim. Bunu korumak ve daha da ileri taşımak için çalışmalarımız sürüyor."