Diş hekimi Urhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle sağ kolu kesildikten sonra yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan (49) gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.



Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kazada yaralanan Urhan'a ilk müdahale Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde yapıldı. Çekilen röntgende sağ kolunda omuz altından parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı tespit edildi. Ortopedik muayene sonrasında Urhan'ın kolu alçıya alındı. Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi istenilerek evine gönderildi. Urhan, iki gün sonra tekrar hastaneye başvurdu. Diş hekimine yeniden röntgen çekildi ve ameliyat kararı verildi. Kararın ardından geçen yıl 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek Alanya'da özel bir hastanede ameliyata alınan Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Urhan'a 16 Eylül'de ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildiği belirtildi. 27 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Urhan'ın 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından kesildi.



Urhan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi



Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, dün saat 11.30 sıralarında girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybederek kalbi durdu. Bir çocuk annesi Urhan, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Antalya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan ikindi namazının ardından toprağa verilmek üzere Alanya'nın Asağı Oba Mezarlığı'na getirildi. Urhan'ın cenazesine ailesinin yanı sıra, akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Urhan sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Urhan'ın toprağa verilmesinin ardından sınır krizi geçiren eşi Halis Urhan, "Herkes duysun eşimin katili" diye feryat etti.



"Bunların yargılanmasını istiyorum"



TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, eşinin tedavi sürecinde birçok ihmalin olduğunu savunarak, "Bunların hepsi ihmal, hepsi kusur, hepsi cinayete teşebbüs. Bu ihmaller sonucu eşim şuanda mezarda. Bu memlekette adalet varsa ben adalet istiyorum. Bunların yargılanmasını istiyorum. Hukuk süreci başladı, devam ediyor ama bakanlık soruşturmasında hiçbir kusur bulunmadı. Ben halen adalet arıyorum" dedi.



"7 yaşındaki çocuğum annesiz kaldı"



Eşini ihmaller sonucu mezarda olduğunu ifade eden Urhan şunları söyledi:



"Daha 48 yaşında komaya soktular, 49 yaşında vefat etti. Benim 7 yaşında bir çocuğum var ve annesiz kaldı. Her gece bir birimize sarılıp ağlayarak uyuyoruz. Benim kızım babam üzülmesin diye annesinden bahsetmek istemiyor benim yanımda. Yaklaşık 4 ay komada kaldı. Sonra gözlerini açtı yine bitkisel hayatta. 'Beni tanıyor musun?' dediğimde tepki veriyordu hepsi bu kadar" diye konuştu



"Komadaki hastayı benim elime vermeye çalıştılar"



Eşinin yoğun bakımda yattığı dönemde kendisini hiçbir şekilde rahat bırakmadıklarını öne süren acılı eş Urhan," Eşim 2 yoğum bakıma geçti. 15 gün yattı komadaki hastayı benim elime vermeye çalıştılar. Bana evrak imzalatmaya çalıştılar. Evraklarını verdim ellerine "siz imzalatın, ben imzalamıyorum" dedim. Her 2 ayda bir bana hastanı al evine götür dediler" şeklinde konuştu. - ANTALYA