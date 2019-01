Diş Hekimi Yalçın Genç: "İmplant, Sağlam, Rahat ve Güvenilir Bir Uygulamadır"

Diş Hekimi Yalçın Genç , tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implantın birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde,tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulandığını belirtti.Genç, implantın eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu ifade ederek, "İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir" diye konuştu.İmlant uygulamasının her yaşta uygulanabileceğini kaydeden Diş Hekimi Yalçın Genç, "Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar." Diye konuştu.Diş Hekimi Yalçın Genç, implant yapımının iki aşamadan oluştuğunu kaydederek, "Birincisi cerrahi aşamadır. İmplant alt yapısı çene kemiğine yerleştirilir. Daha sonra 2 -6 hafta arasında bekleme süresi vardır. Bu sürede kemik ile implant arasına kemik oluşumu meydana gelir. Üst yapının yapılması ise bir hafta kadar süre alır.Ağız bakımı eksiksiz ve hiç ihmal edilmeden yapılmalıdır. Bu bakım kendi dişlerimiz için de gereklidir. İmplant yapımından sonra da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer yeterli temizlik yapılmazsa nasıl kendi dişlerimizi kaybediyoruz aynı şekilde implantımızı da kaybedebiliriz. İlk belirtiler diş etinde kızarıklık,şişlik,kanama ve kaşıntı ile başlar,kemik yıkımıyla birlikte implantın kaybına sebep olur.Kontrol altında olmayan şeker hastaları, kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar,uzun süre kortizon tedavisi görmüş olanlarve halen görmeye devam edenler implant yaptıramazlar.daha önceki yıllarda büyük kemik kayıpları olanlar implant yaptıramıyordu ama günümüzde kemik greftlerle uygun hale getirilip implant uygulanabiliyor." şeklinde konuştu. - ERZURUM