Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu - Son Dakika

Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu

17.05.2021 09:47
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu, System.String[]

İstanbul'da diş hekimi İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.'nin tecavüz iddiası üzerine sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Polisin yaptığı araştırmada, M.S.'nin, İ.B.'ye iftira attığı ortaya çıktı.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.

"TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞMADIM, YALAN SÖYLÜYOR"

İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.

Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu

Kadıköy, Tecavüz, Sadece Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Muzaffer MAVİ: Diş Hekimi İ.B benim çocukluk,Ortaokul,Lise arkadaşım.Böyle bir olayı gözlerimle görsem inanmam.Ama İFTİRA korkunç bir SİLAH.Aksini ispat etsen bile ne yazıkki izi kalıyor.Ve iftiracılar da bunu biliyor.Bu olayda gerçek ortaya çıkmış.Ama İFTİRACI anladığım kadarı ile sınırdışı edilerek yakayı kurtaracak.Aslında en ağır şekilde cezalandırılmalı idi.Sınırdışı ona mükafat olacak.Çok üzücü. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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