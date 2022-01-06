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Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri - Son Dakika

Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri

06.01.2022 09:49
Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü'nden Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Altaş, "Sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak için önce dişlerinizi doğru şekilde temizlemelisiniz.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü'nden Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Altaş, "Sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak için önce dişlerinizi doğru şekilde temizlemelisiniz. Hekiminizin önerdiği doğru fırça ve teknikleri kullanarak diş plaklarını uzaklaştırabilirsiniz. Özellikle diş fırçanızı üç veya dört ayda bir yenilemelisiniz." ifadelerini kullandı.

Altaş yaptığı açıklamada, dişlerin günde 2 defa ve 2 dakika süre ile fırçalanması tavsiyesinde bulunarak, ideal diş fırçalama teknikleri ve ağız ve diş sağlığında izlenecek adımlar hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak için önce dişlerin doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini belirten Altaş, "Hekiminizin önerdiği doğru fırça ve teknikleri kullanarak diş plaklarını uzaklaştırabilirsiniz. Özellikle diş fırçanızı 3 veya 4 ayda bir yenilemelisiniz. Eğer fırçanızda zamanından önce bir aşınma varsa fırçanızı daha erken değiştirmeli ve sert fırçalıyorsanız da fırçalama yönteminizi değiştirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Kişinin ağız yapısına uygun şekil, boyut ve yapıda fırçayı diş hekimine danışarak alması gerektiğine dikkati çeken Altaş, ağız bakımında doğru diş fırçalama tekniklerine ilişkin şunları aktardı:

"Diş fırçasını diş etlerine 45 derecelik bir açıyla yerleştirmeli ve fırçayı kısa (diş genişliğinde) darbelerle hafifçe ileri geri hareket ettirmelisiniz. Bu sırada fırça çok sert bastırılmamalı, dişetlerini yaralamadan hafif bir baskı uygulamalısınız. Dişlerin dış yüzeyleri, iç yüzeyleri ve çiğneyici yüzeylerinin de fırçalanması gerekir. Ön dişlerin iç yüzeylerini temizlemek için fırça dikey olarak yerleştirilmeli ve yukarı ve aşağı hareketler ile temizlenmelidir. Dilinizin üzerini ise dil kökünden ucuna doğru olacak şekilde fırçalayarak bakterileri uzaklaştırabilirsiniz. Diş fırçası dişlerinizin aralarındaki gıda artıklarını ve plağı uzaklaştıramayacağı için son olarak diş araları günde 1 defa diş ipi veya ara yüz fırçası kullanarak temizleyebilirsiniz."

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Üniversite, Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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