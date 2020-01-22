Diş hekimini bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak - Son Dakika

BURSA'da diş ağrısı nedeniyle gittiği diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Gören'den özür dileyen Mert Demir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Mert Demir, dişini çektirmek için hastaneden randevu aldı. Demir'i diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da çekeceği dişi uyuşturmak için iki iğne yaptı. Ancak iddiaya göre, iki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Demir, Gören'i dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığı iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gören ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mert Demir'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Demir ve diş hekimi Hamdi Gören ile taraf avukatları katıldı. Demir, önceki duruşmadaki "Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Dişimi çekmek için yeltendi. 'Uyuşmadı' diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Doktor amca, penseyi masaya vurup, 'Madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun' diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım" savunmasını tekrarladı.

ÖZÜR DİLERİM

Bugün görülen davada yeniden pişman olduğunu belirten Demir, "Canım yandığı için bir anlık öfkeye kapıldım. Sağlık görevlisine zarar verdiğim için utanıyorum. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi istiyorum" dedi. Tanık dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, Demir'in tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyeti ile ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'ne gönderilmesini isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.