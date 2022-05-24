KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

24.05.2022 11:32

KADIKÖY'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. ve olayla ilgili gözaltına alınan ve delilleri gizlediği öne sürülen A.A. isimli şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

KADIKÖY'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. ve olayla ilgili gözaltına alınan ve delilleri gizlediği öne sürülen A.A. isimli şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Olayda yer aldığı tespit edilen şüpheli A.A.'da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

'OLAYDAN SONRA VİCDAN AZABI ÇEKTİM'

Şüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi. Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi.  Z.E. emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulundu.

2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİCinayet soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.A. ile birlikte katil zanlısı Z.E. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüpheli Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, şüpheli A.A.'yı ise "Suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.


KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
YORUMLAR
500
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement