Diş hekiminin sahte olduğunu öğrenen mahalleli şok oldu

Adana'da vatandaşlar mahallelerindeki diş hekiminin bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi olduğunu öğrenince hayretler içinde kaldı

Mahalleli bir kadın oğlunun diş hekimine gelerek dişini yaptırmak için randevu aldığını ancak bu olaydan sonra göndermeyeceğini söyledi

ADANA - Adana'da vatandaşlar mahallelerindeki diş hekiminin bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi, olduğunu öğrenince şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın eşiyle birlikte sahte diş hekimliği yaptığı, daha önce de aynı suçtan yakalanıp 8 ay cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki adresi takip eden polis yaptığı araştırmada, diş hekimi R.S. adına bir muayenehane açıldığını belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde Osman Nuru B. isimli ilkokul mezunu kişinin eşiyle birlikte gerçek diş hekiminin diplomasını kullanarak muayenehane açtığını ve burada vatandaşa diş sağlığı hizmeti verdiğini belirledi.

Hasta kılığındaki bir polis dolgu yaptırma bahanesiyle muayenehaneye girdi. Burada yapılan tespitin ardından muayenehaneye baskın yapan polis sahte diş hekimini suçüstü yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken mahallelerindeki diş hekiminin sahte olduğunu öğrenen vatandaşlarda şok oldu.

Bir kadın kendisinin diş hekimine hiç gelmediğini ancak oğlunun geldiğini belirterek, "Oğlum diş ağrısından dolayı buraya geldi. Tedavi için randevu almıştı hekime gelip tedavi olacaktı. Ancak sahte ise artık oğlumu buraya göndermem. Yıllardır burada bu arkadaş diş hekimliği yapıyordu" dedi.

Diğer vatandaşlarda diş hekiminin yıllardır bu mahalleye hizmet verdiğini herkesin dişini yaptığını sahte olduğunu bilmediklerini yeni öğrendiklerini ve şaşırdıklarını söyledi.

Zanlının diplomasını kullandığı şahsın adına da muayenehanesine tabela astığı da görüldü.