Son Dakika Haberleri: Diş hekimleri hünerlerini sergiledi
Son Dakika Güncel Diş hekimleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Diş hekimleri hünerlerini sergiledi

7 saat önce

Aydın Diş Hekimleri Odası, "Sanatçı Eller Klinik Dışında" adlı karma sanat sergisini Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımı ile açtı.

Diş hekimleri hünerlerini sergiledi, System.String[]

Aydın Diş Hekimleri Odası, "Sanatçı Eller Klinik Dışında" adlı karma sanat sergisini Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımı ile açtı.


Vali Yazıcıoğlu Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide Gökhan Büyükçoban, Hatice İrik, Maide Nur Korkusuz Akkuş, Orhan Açıkgöz, Rüştü Kirman, Serpil Çakır Kocaevli, Şefaattin Gönel, Şirin Yaylalı Altuntaş, Turan Özün, Umur Çetin ve Ünal Kırtosun heykel, yağlı boya, su altı çekimleri ile sanatseverlere eserlerini sunuyor.


Sergi açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Güzel ilçemizde bu şekilde etkinlikler ve faaliyetler görmek beni çok mutlu ediyor. Son yıllarda artan sanatsal faaliyetlerle Efeler'de sanat gelişiyor. Sizlerde diş hekimleri olarak sanata olan ilginizle bu denli güzel eserler çıkartarak sanata katkıda bulunuyorsunuz. Bu çok önemli ve anlamlı. Bilmenizi isterim ki Efeler Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız" dedi.


Sergi bir hafta süre ile 20 Kasım 2019 Çarşamba gününe kadar kapısını sanatseverlere açık tutacak. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diş hekimleri hünerlerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]