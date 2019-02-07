Diş Hekimliği Fakültelerinin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranları Belirlendi
21 dakika önce
Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.
Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.
Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.
Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle:
|Vadenin tekabül ettiği ay
|İskonto oranları
|Tıbbi malzeme alımları
|İlaç alımları
| Aralık 2015 ve öncesi
| 0
|0
|Ocak 2016
| 0,5
|0
|Şubat 2016
| 1
|0
|Mart 2016
| 1,5
|0
|Nisan 2016
| 2
|0
|Mayıs 2016
| 2,5
|0
|Haziran 2016
| 3
|0
|Temmuz 2016
| 3,5
|0
|Ağustos 2016
| 4
|0
| Eylül 2016
| 4,5
|0
|Ekim 2016
| 5
|0
|Kasım 2016
| 5,5
|0
|Aralık 2016
| 6
|0
|Ocak 2017
| 6,75
|0,375
|Şubat 2017
| 7,5
|0,75
|Mart 2017
| 8,25
|1,125
|Nisan 2017
| 9
|1,5
|Mayıs 2017
| 9,75
|1,875
|Haziran 2017
| 10,5
|2,25
|Temmuz 2017
| 11,25
|2,625
|Ağustos 2017
| 12
|3
|Eylül 2017
| 12,75
|3,375
|Ekim 2017
| 13,5
|3,75
|Kasım 2017
| 14,25
|4,125
|Aralık 2017
| 15
|4,5
|Ocak 2018
| 16
|4,875
|Şubat 2018
| 17
|5,25
|Mart 2018
| 18
|5,625
|Nisan 2018
| 19
|6
|Mayıs 2018
| 20
|6,375
|Haziran 2018
| 21
|6,75
|Temmuz 2018
| 22
|7,125
|Ağustos 2018
| 23
|7,5
|Eylül 2018
| 24
|7,875
|Ekim 2018
| 25
|8,25
|Kasım 2018
| 26
|8,625
|Aralık 2018
| 27
|9
|Ocak 2019
| 27
|9
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:04 Kaynak: AA
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