Diş Hekimliği Fakültesi 2'nci mezunlarını verdi

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan konuşmalar ile başladı.

Kürsüye ilk olarak dönem birincisi Fatma Yüksek geldi. Yüksek, yapmış olduğu konuşmada bu günlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen ailesine, arkadaşlarına ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizami Duran konuşmasına Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci mezunlarını vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı. Tercih edilme noktasında önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Dekan Duran: "Fakültemiz hem çağımızın gerektirdiği modern ve kapsamlı bir eğitim vererek donanımlı diş hekimleri yetiştirmekte hem de alanında uzman öğretim üyeleriyle sadece bölgemizde değil ülkemiz genelinde de önemli sağlık hizmetleri sunmaktadır." dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya yapmış olduğu konuşmada mezun olan öğrencilere fakültede görev yapan öğretim elemanlarıyla birlikte kaliteli bir eğitim verdiklerini belirtti. Mezun olan öğrencilerin meslek hayatlarında işlerini iyi yapmaları gerektiğini söyleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini, kongreleri ve literatürü iyi takip etmelerini tavsiye etti.

Yapılan konuşmaların ardından Antakya Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi sundu.