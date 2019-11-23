Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

BEÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe hazırlık kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Tören, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Tıp Fakültesi Dekanı Murat Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan, Ahmet Erdoğan Sağ. Hiz. M.Y.O. Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zehra Safi Öz, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Okşan Dağlı, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Diş Hekimi Meltem Gürbüz, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Diş Hekimi Emre Erbaycu, akademik-idari personel, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşti.



Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kırcalı ve Öğr. Gör. Selen Kırcalı tarafından verilen müzik dinletisi ile başlayan törende ilk olarak kürsüye çıkan Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Diş Hekimi Meltem Gürbüz, öğrencilere diş hekimliği mesleğinin önemini anlattı.



Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, 2008 yılında kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin çağdaş eğitim araçlarıyla donanmış derslikleri, klinik öncesi uygulama laboratuvarları, simülasyon eğitimlerinin verildiği fantom laboratuvarları ve modern klinikleriyle nitelikli diş hekimleri yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyerek Fakültenin kuruluşundan bu yana çok hızlı bir şekilde gelişip büyük illerdeki diş hekimliği fakülteleriyle boy ölçüşecek düzeye ulaştığını belirtti. 22 Kasım'ın Diş Hekimleri Günü olarak kutlandığını ve bu özel günün heyecanını da yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Bodrumlu öğrencilere hitaben, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük ile diş hekimliği mesleğini daha da iyi hissedeceksiniz. Saflığın, doğruluğun ve temizliğin simgesi olan beyaz önlüklerinizle meslek etiğine uygun örnek birer hekim adayı olarak çalışacağınızdan ve diş hekimi saygınlığını koruyacağınızdan eminim" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere protokol tarafından belgeleri verildi. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen beyaz önlük giyme töreni, öğrencilerin Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar eşliğinde yemin etmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı öncülüğünde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK