Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın katılımıyla Fakülte konferans salonunda gerçekleşti.



Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri ve Fakülte Sekreterinin hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Fakültenin bir yıllık genel değerlendirmesi, düzenlenen bilimsel toplantılar, faaliyetler, yıl boyunca yapılan etkinlikler ve yaşanan gelişmeler ile bütçe ödenek durumu hakkında bilgiler verdi. Toplantının devamında 2018 yılında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan dolayı, Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında 2019 yılında teşvik alan öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise Diş Hekimliği Fakültesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ve verdiği sağlık hizmeti ile Türkiye'de örnek olacak çalışmalar yaptığını, Fakülte nezdinde gerek akademik gerek sağlık alanındaki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu, bununla birlikte başarıların daha da artması gerektiğini ifade etti.



Toplantı, Rektör Çufalı'nın öğretim üyeleri ile fikir alışverişinde bulunması ve yeni akademik yılın verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunması ile son buldu. - ZONGULDAK