Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır - Son Dakika

Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 5 Ekim'den sonra hibrit eğitime başlıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır, System.String[]

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 5 Ekim'den sonra hibrit eğitime başlıyor. Üniversite yöneticileri ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Görükle Kampüsü'nde yapılması hedeflenen Diş Hekimliği Fakültesi binası için hazırlanan mimari projeyi değerlendirmek maksadıyla bir araya geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, dekanlık yöneticileri ve fakülte projesini hazırlayan Gazioğlu Endüstriyel İnşaat firmasının yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'nın ve Güney Marmara'nın uzun yıllardır özlemini çektiği diş hekimliği fakültesi eksikliğinin nihayet giderilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Yürütülen çalışmaların ardından fakültenin yüz yüze eğitim şeklinde 5 Ekim'den sonra hibrit olarak açılacağı bilgisini veren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız konulardan birisi olan diş hekimliği fakültesinin açılmasıydı. Allah'a şükürler olsun ki bunu başardık. 5 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitim şeklinde fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacak. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile afiliye bir çalışma içerisinde olacağız. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz burada eğitimlerini sürdürecek. Bizim asıl hayalimiz Görükle Kampusu içerisinde bir fakülte binasına sahip olmak. Bu amaçla 1,5 aylık yoğun bir çalışma temposu ile örnek olacak bir fakülte binası projesi hazırladık. Bugün Vekilimiz Sayın Dr. Mustafa Esgin'in de katılımı ile bir ön bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Emeği ve desteği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ise BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine 60 öğrenci ile başladığına işaret etti. Proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vekil Mustafa Esgin, "Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binası projesi üniversitemizin en güzel ve değerli yerinde yapılması düşünülmüş. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş hastanesi, eğitim merkezi ve Ar-ge merkezinin aynı binada olması yeni bir açılımdır. Projede Ar-ge merkezinin bulunması diş hekimliği alanında tıbbi cihaz ve ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesinde üniversite sanayi işbirliği açısından önemli bir adım olacaktır. Tamamlandığında inşallah Bursa'mıza özel bir projeyi daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Katılanlara bina projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam da 2019 yılı Nisan ayında başlayan fakülte açılma sürecinin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti. 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan beyaz önlük giyme törenine 55 öğrencinin katılacağını açıklayan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam; "Biz dekanlık olarak tüm eğitim planlamalarımızı tamamladık. Yönergelerimizi hazırladık. Çalışma şablonumuzu ortaya koyduk. Ancak asli hedefimiz bir an önce kendi fakültemizde eğitimlere devam edebilmektir. Bu sebeple de Bursa'nın önde gelen firmalarından Gazioğlu Endüstriyel İnşaat yetkilileri ile yoğun bir mesai sürecine girdik. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve hastaların konforunu göz önüne alarak özel bir proje hazırladık. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Proje çalışmasını bedelsiz olarak yürüten Gazioğlu Endüstriyel İnşaat firması yetkilileri çalışma detayları hakkında davetlileri bilgilendirdi. - BURSA

Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır
Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır
Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır

Diş Hekimliği Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 20:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei