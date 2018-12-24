Son Dakika Haberleri: Diş Hekimliği Fakültesi'nden Fidan Dikme Etkinliği

Diş Hekimliği Fakültesi'nden Fidan Dikme Etkinliği

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi'nden Fidan Dikme Etkinliği, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana, çok sayıda fidan dikilerek geniş bir alan ağaçlandırıldı. Etkinlikte konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, tabiata saygının en önemli göstergelerinden birinin ağaç dikmek olduğunu belirterek, amaçlarının hem insanlara hem de tabiata saygılı hekimler yetiştirmek olduğunu ve bu etkinliklerin her yıl artarak devam edeceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Alper Kuştarcı ayrıca, ağaç dikme etkinliğinin yaşam ve iş stresinden kendilerini uzaklaştırdığını ve fidan dikerek bu dünyada yapılabilecek en anlamlı işlerden birini yapmış olmanın kendilerine verdiği huzur ve mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Kuştarcı, "Bugün tüm çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerimizin yüzü gülüyor, hepimiz çok mutluyuz. Umarım yeni diktiğimiz fidanlar büyüdükçe, onlarla birlikte bizlerin mutluluğu da büyür" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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