Son Dakika Haberleri: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
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Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dünya Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutladı.

Şevli, öğrencilerin 5 yılın sonunda akademisyenlerin desteğiyle çok iyi yetişeceklerine inandığını söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise beyaz önlüğün hekimliğin simgesi olduğunu ifade etti.

Beyaz önlüğün, dürüstlüğün, aydınlığın ve saflığın simgesi olduğunu vurgulayan Tüfenkçi, şunları kaydetti:

"Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir, diş hekimliği bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz; çalışkanlık, dürüstlük, insan hakları ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun, insan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun."

Tören, konuşmaların ardından 1'inci sınıf öğrencilerine doktor önlüklerinin, protokol üyelerince giydirilmesiyle sona erdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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