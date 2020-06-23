Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci alacak. 60 öğrenci kontenjanlı bölüm hakkında açıklamalarda bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, "Toplumun değerlerine saygılı, insan odaklı, etik, hukuki değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmek en önemli ilkemiz. Ülkemizin gelişimine katkı verecek hedeflere ulaşmayı ve fakültemizin öncelikli tercih edilen bir diş hekimliği fakültesi haline gelmesini siz değerli öğrencilerimizle birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği olan seçkin bir diş hekimliği fakültesi olmayı hedeflediklerini belirten Günday, "Girişimci ruhlu ve gelişime açık üniversitemizin en yeni fakültesi olarak, tecrübeli kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla fark yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

"TEDAVİ UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Diş Hekimliği Fakültesinde derslerin teorik ve uygulamalı olarak yapılacağını belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, "5 yıllık eğitim süresinin ilk 3 yılında klinik öncesi dersler ve pratik uygulamalar yer alacak. Son 2 yılda ise klinik uygulamalar yapılacak, öğrencilerimiz hasta üzerinde öğretim elemanlarımızın denetiminde bizzat tedavi uygulamaları gerçekleştirecekler"diye konuştu.

"HER ÖĞRENCİMİZE AYRI AYRI ÇALIŞMA İMKANI SAĞLIYORUZ"

Bu yıl diş hekimliği bölümüne 60 öğrenci alınacağını hatırlatan Günday, "Öğrencilerimiz için özel bir yetenek sınavı söz konusu değil. YKS'de aldıkları puanlarına ve tercihlerine göre fakültemize gelebilirler. Fakültemizde preklinik eğitimi ile ilgili olarak öğrenci laboratuvarları ve 40 adet fantom çenenin yer aldığı simülatör laboratuvarı bulunuyor. Ayrıca klinik uygulamalar için de 68 adet diş üniti ve koltuğu bulunuyor. Her öğrencimize ayrı ayrı çalışma imkanı sağlayacağız" dedi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Okullarından mezun olacak diş hekimlerinin kamu hastanelerinde veya serbest olarak diş hekimliği yapma yetkisi elde edeceklerini belirten Günday, "Diş hekimliğine girecek öğrencilerimizin mesleklerini sevmelerini ve başarılı bir diş hekimi olarak mezun olmaları için çok çalışmaları gerektiğini; bu konuda öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak kendine güveni yüksek birer diş hekimi olarak yetişmeleri için tecrübeli öğretim kadromuzla hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Günday, mezun olan diş hekimlerinin dilerlerse Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ile uzmanlık eğitimi alarak diş hekimliğinin değişik dallarında uzman olarak kendilerini geliştirebileceğini söyledi.


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]