Diş Hekimliği Fakültesinde bağımlılık ile mücadele konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diş Hekimliği Fakültesinde bağımlılık ile mücadele konferansı - Son Dakika

Diş Hekimliği Fakültesinde bağımlılık ile mücadele konferansı

7 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans verildi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans verildi.


Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Gönen Süslü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu, dekan yardımcıları, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu; madde bağımlılığın çok önemli bir toplumsal problem olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerle bağımlılıkla mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Konferansta konuşan J. Asb. Kd. Bçvş. Kemal Demirkol, bağımlılık yapıcı maddelerin neler olduğu, bağımlılık döngüsü, bu tür maddelerin insan sağlığına ve topluma zararları ve madde bağımlılığı konusunda alınması gereken önlemleri anlattı.


Konferansın sonunda konuşan Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Gönen Süslü; özellikle gençlerin bağımlılık konusunda bilinçli olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sigaranın en yaygın bağımlılık yapıcı madde olduğunu ifade eden Albay Süslü, sigara içerek kişinin kendi sağlığına ve çevresine de zarar verdiğini belirtti.


Etkinlik konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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