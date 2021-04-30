Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi - Son Dakika

Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi

30.04.2021 15:38
Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Sağlıklı Gülüşler, 23 Nisan'ı Bekler" temasıyla resim sergisi düzenledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Sağlıklı Gülüşler, 23 Nisan'ı Bekler" temasıyla resim sergisi düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği bekleme salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve ebeveynleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Düzenlenen sergi hakkında konuşan Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu, "Pedodonti Anabilim Dalı olarak bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, çocuklarımızın heyecanına ortak olmak istedik. Anabilim Dalımıza gelip, sağlıklı dişlerle dönen miniklerimize "23 Nisan Bayramı yaklaşıyor ve artık dişlerin sağlıklı ve yepyeni oldular. Onlarda senin gibi 23 Nisan'a hazırlar. 23 Nisan'ı onlarda senin gibi kutlasalar nasıl bir resim çizerdin? Onları nasıl hazırlardın?" diye sorduk. Hastalarımızda bize birbirinden güzel resimler getirmeye başladılar. Bizde onların eserleriyle Sağlıklı gülüşler 23 Nisan'ı bekler başlığıyla bir sergi düzenleyerek, hastalarımızın sonsuz hayal gücünü ve rengarenk dünyalarını sizlerle paylaşmış olduk" dedi. - ZONGULDAK

Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi
Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi
Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi
Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Zonguldak, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diş Hekimliği Fakültesinden resim sergisi - Son Dakika


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