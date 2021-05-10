Diş Hekimliği günümüz teknolojisi ile bir hayli ilerlemeye başladı - Son Dakika

Diş Hekimliği günümüz teknolojisi ile bir hayli ilerlemeye başladı

10.05.2021 10:42
Diş Hekimliği günümüz teknolojisi ile bir hayli ilerlemeye başladı, System.String[]

Gülüş tasarımı dişlerinizin yüzünüz ile ilişkili olmalıdır diyen Dt.Uzunpınar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Konuşurken dudak konumunuz, dişlerinizin görünme miktarı, dişetlerin gülüşünüz ile uyumu, dişlerinizin rengi, ten renginiz gibi faktörlerdir. Bu unsurların herkeste optimum seviyede olması hedeflenir. Çapraşık dişler, düzensiz bir gülüş, fazla dişeti görünme miktarı gibi faktörler gülüş tasarımı için uygun sebeplerden birkaçı. "Gülemiyorum, dişlerimden mutsuzum, gülmek istemiyorum gibi Psikolojik nedenlerden dolayı da gülüş tasarımı yaptırabilirsiniz."

HERKES GÜLÜŞ TASARIMI YAPTIRABİLİR

Aslında herkes için gülüş tasarımının yapılabildiğini ifade eden Dt. Uzunpınar, "Bunun için tabi ki Diş Hekimi randevusu oluşturmak ilk basamak. Randevuya gittiğinizde Diş Hekimi sizi dinler analiz eder ve kayıtlar alır. Kayıt aldıktan sonra sizinle beraber fotoğraflar çekerek fotoğraflar üzerinde sizinle konuşarak değerlendirmeler yapar. Tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra size özel bir gülüş tasarımı planlanır ve ortak bir karar verilir. İşlem öncesi mock-up denilen bir seans uygulanır ve tahmini sonuç için bir deneme yapılır. Gülüş tasarımı planlanan bir ön çalışma ölçüsü ağıza uygulanır ve siz aynada direkt olarak işlem sonucunu değerlendirebilirsiniz. Bu işlem sırasında değiştirmek istediğiniz ne var ise hekiminize söyleyip düzelttirebilirsiniz. Dişler uzun olmuştur, kısaltırsınız. Dişetleriniz fazla görünür işaretlersiniz, şekli köşeli gelir yuvarlatırsınız," şeklinde konuştu.

DİŞLER AŞINDIRMADAN İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLİR

Dt. Uzunpınar, mutabık olduğunuz tasarım sonrasında iş artık hekiminiz ile teknisyeni arasındadır diyerek, "Tüm talepleriniz uygulandıktan sonra tekrar ayna karşısında final görüntünün deneme halini görürsünüz. Tüm şartlar sağlanmış ve gülüş tasarımınız hoşunuza giderse artık gülüş tasarımı için seramik kaplamalarınız üretime hazırdır. Diş Hekimi ya mevcut dişlerin üzerinden bir ölçü alır veya uygun pozisyonda olmayan dişler var ise aşındırma işlemi gerçekleştirilir ve alınan ölçüler üretim için diş teknisyenine iletilir. Gülüş tasarımı her kişiye özel yapılır ve en önemli olan sizin ne istediğiniz. Karar verirken doğru diş hekimi tercihi yaptığınızdan emin olun," açıklamasında bulundu.

Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Diş Hekimliği günümüz teknolojisi ile bir hayli ilerlemeye başladı - Son Dakika


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