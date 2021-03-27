Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı - Son Dakika

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı

27.03.2021 13:05

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptıERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Albayrak, apartmanda kaloriferci olarak çalışan babası Veysel Albayrak ile güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi.

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Albayrak, apartmanda kaloriferci olarak çalışan babası Veysel Albayrak ile güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi. 'Veselsun' adını verdikleri, önde tek, arkada iki tekeri bulunan triportör tipi aracı 2 bin 700 liraya mal ettiklerini belirten Enes Albayrak, Araçtaki parçaların yüzde 70'i atık maddelerden oluşuyor. Babamın adını verdiğim 'Veselsun'un, yeterli sermaye sağladığımızda batarya sisteminde hafif, uzun ömürlü LiFePo4 tipi hücre pilleri ve esnek yüksek verimli güneş panelleri kullanılarak 200 kilometreye kadar menzili artırılabilir. Günlük tüketim ihtiyacının yüzde 100'ü güneş enerjisi ile karşılanabilir dedi.

Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan Enes Albayrak, derslerden artakalan vakitlerinde, solar enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Ar-Ge üretim ve araştırmalar ile ilgili çalışmalar yapan Albayrak, elektrikli ve güneş enerjili araçlara ağırlık veriyor. Amaçlarının, yerli imkanlarla ürünler ortaya çıkarabilmek olduğunu belirten Albayrak, Önümüzdeki yıllarda planlamamız da gerek toplu ulaşım araçları gerek bireysel elektrikli araç sahipleri için solar şarj istasyonları üzerine çalışmalar yaparak gelişime ayak uydurmak. Beklentimiz solar şarj istasyonları içinde tıpkı endüstriyel solar çatı uygulamalarındaki çift yönlü sayaç sistemi ile üretim fazlası elektriğin şebekeyle mahsuplaşabilir olmasıdır. Solar şarj istasyonları için en büyük sorun depolama batarya sistemlerinin hem pahalı hem de ömrünün uzun olmamasıdır. Şebekenin olduğu bölgelerde mahsuplaşma ile bu sorunun önüne geçilmiş olacaktır diye konuştu.

'Veselsun' adını verdiği projesini babası ile yürüttüğünü kaydeden Albayrak, şunları söyledi

Amacımız, yaptığımız güneş enerjisi işinden artakalan kullanmadığımız atıl durumdaki hurda eşya ve malzemeleri kullanarak yerli araç yapmaktı. Babamla birlikte üzerinde çalıştığımız araçları tamamladık. Araçtaki parçaların yüzde 70'i atık maddelerden oluşuyor. 'Veselsun' şimdilerde günlük tüketim ihtiyacının yüzde 60'ını güneş enerjisi ile karşılayarak günlük 20 kilometre yol yapabilmektedir. Saatte maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilen, güneş panelleri ile saatte 100 watt elektrik üreten solar sistemi ile yerli güneş enerjili araçlarda koltuk ısıtma, radyo, geri vites, elektrikli el freni desteği, solar güç kontrol otomasyonu, içten bobinli motorlu teker, 250 kilogram amortisör, 3 tekerlek gibi özellikleriyle dikkat çeken 'Veselsun' yolların tozunu atıyor. Yeterli sermaye sağladığımızda batarya sisteminde hafif, uzun ömürlü LiFePo4 tipi hücre pilleri ve esnek yüksek verimli güneş panelleri kullanılarak 200 kilometreye kadar menzili artırılabilir ve günlük tüketim ihtiyacının yüzde 100'ünü güneş enerjisi ile karşılanabilir hale getirebiliriz. Piyasada ithal kapalı kasa elektrikli araçların fiyatları 13 bin TL ile 95 bin TL arasında değişmektedir. Biz 'Veselsun'u 2 bin 700 TL gibi bir maliyetle ürettik.

3 tekerlekli 2 araçla mahallede gezen baba- oğul, kısa vadede hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Enes Albayrak, yakın gelecekte ülke ekonomisine katkıda en büyük payın Ar-Ge ve teknoloji tabanlı üretim çalışmaları olacağını belirtti.

Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen, evli ve 2 çocuk babası Veysel Albayrak ise Bu oğlumun çalıştığı bir sistem. Kaynak işlerini ben kendim yaptım. Diğer teknik ve mekanik işlerin tamamını oğlum yaptı. Araçlar elektrikli, güneş enerjisiyle çalışıyor dedi.

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı
Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı
Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı
Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı
Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı

Araştırma Geliştirme, Atatürk Üniversitesi, Türk Lirası, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor         
12:02
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir         
10:58
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor         
10:21
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı         
09:42
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:52:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei