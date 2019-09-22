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Diş Hekimliği öğrencisi Buse hayatını kaybetti

22 dakika önce

İki yıl önce yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Buse Özsayıcı yaşam mücadelesini kaybetti.

Diş Hekimliği öğrencisi Buse hayatını kaybetti, System.String[]

İki yıl önce yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Buse Özsayıcı yaşam mücadelesini kaybetti. Mali Müşavir Mehmet Özsayıcı ve Bengü Özsayıcı'nın biricik kızları Buse, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Gaziantep Asri Mezarlığında yer alan aile mezarlığına defnedildi.


Mali Müşavir Mehmet Özsayıcı ve Bengü Özsayıcı'nın Diş Hekimi öğrencisi kızı Buse Özsayıcı yakalandığı amansız hastalık karşısında iki yılı aşkın süredir verdiği mücadeleyi kaybederek hayata gözlerini yumdu. Gaziantep Asri Mezarlığında bulunan Bahaettin Nakıboğlu Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Buse Özsayıcı ailesini ve sevenlerini üzdü. İş spor ve siyaset dünyasının bir araya geldiği cenaze töreninde Baba Mehmet Özsayıcı taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra Buse Özsayacı için kılınan cenaze namazının ardından Buse Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi.


Buse'yi arkadaşları yalnız bırakmadı


İki yıldır yaşam mücadelesi veren Buse Özsayıcı'yı üniversite arkadaşları son yolculuğuna uğurlarken yalnız bırakmadı. Busenin hayat dolu bir kız olduğunu ve çevresindeki insanlara yardım etmekten hoşlanan, büyük hayalleri olan birisi olduğunu ifade eden öğrenci arkadaşları Buse'yi kaybetmekten dolayı duydukları acıyı dile getirerek arkadaşlarına karşı son görevlerini yaptılar. Merhuma Buse Özsayıcı'nın taziyesinin Atatürk Mahallesi Duisburg Bulvarı Aykut Apartmanı bitişiğindeki Dinlenme Parkında kurulan taziye çadırlarında kabul edileceği açıklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Bengü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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