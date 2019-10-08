Son Dakika Haberleri: "Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" semineri
Son Dakika Güncel 'Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı' semineri

"Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" semineri

2 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda diş hekimi katıldı.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altay tarafından iki oturum şeklinde yapılan sunumda, günümüz diş hekimliğinde antibiyotik kullanımıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenler güncel literatüre göre anlatıldı.

Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, antibiyotik tedavisinin son derece dikkatli uygulanması gerektiğini, mikroorganizmalar tarafından gelişen direncin tedavi süreçlerini aksattığını belirtti.

Aktardığı bilgi için Altay'a teşekkür eden Kuştarcı, bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı" semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]