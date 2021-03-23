Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Diş Hekimliği Fakültesi iş birliği ile "Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri" başladı.

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak öğrencileri daha donanımlı hale getirmek ve diş hekimleri ile akademisyenlerin bilgilerini güncel tutmak için düzenlenen eğitimde; güncel restoratif tedaviler, güncel cerrahi yaklaşımlar, dijital diş hekimliğinin uygulama alanları hakkında teorik bilgilendirme konularının yanı sıra uygulamalı seminerlerde el becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak beş aylık bir program hazırlandı.

Doç. Dr. Şafak Külünk'ün yürütücülüğünde uygulamalı seminer, online seminer ve workshop olarak organize edilen programda; Doç. Dr. Şafak Külünk ve Doç. Dr. Murat Kurt; "Diş ve İmplant Destekli Restorasyonlarda Ölçü", Prof. Dr. Murat Yenisey; "Klinik Pratiğinde Dental Fotoğrafçılık" ve "Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık", Doç. Dr. Doğu Ömür Dede; "Diş Hekimliğinde Dijital İş Akışı" konularıyla Mart ayında eğitimlerini gerçekleştirecek.

Programda sırasıyla; "Kısa İmplantlarla Klinikte Başarıyı Yakalamak: Estetik ve Fonksiyonel Sınırlamalar", "Restoratif Tedavide Başarının Anahtarları", "Uyku Prostodontisi: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri", "Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar", "Dijital Tam Protezler", "Lamina ve Tam Seramik Restorasyolar: Planlamadan Simantasyona", "Radyografik Yorumlama İlkeleri", "Pediatrik Kronlar", "Periodontal Bakış Açısıyla Protetik Tedaviler", "Çocuk Diş Hekimliğinde Rejeneratif Endodontik Tedavi", "Anterior ve Posterior Kompozit Uygulamalarında Güncelleme", "İmplant Üstü Protezler, Restorasyon Seçim Kriterleri", "Periodontal Enstrumantasyon ve Temel Sutur Teknikleri", "TME Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi", "Muayenehanede Temporomandibular Rahatsızlığı Bulunan Hastalara Problem Tabanlı Yaklaşım", "Oda Başkanıma Soruyorum", "3 Boyutlu Dental Mühendislik" konuları anlatılacak.

Aylık olarak duyurusu yapılacak seminerler, Diş Hekimliği Fakültesi ve OMÜSEM'in kurumsal web sayfalarında yer alıyor. - SAMSUN