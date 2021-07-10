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Diş iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur? Evde diş iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal yollar - Son Dakika

Diş iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur? Evde diş iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal yollar

10.07.2021 17:41
Diş iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur? Evde diş iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal yollar, System.String[]

Diş eti iltihabı, ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen bir hastalıktır.

Diş eti iltihabı, ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Bununla birlikte genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve diğer sebepler de diş etlerinin enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Diş eti hastalıklarına zamanında müdahale edilmezse hastanın birçok farklı organ ve uzvunda şikayetler artabilir. Enfeksiyon içeren her hastalık gibi diş eti iltihabı ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Belirtileri fark edilir fark edilmez gerekli önlemler alınmalı, lüzum görüldüğü takdirde uzman kontrolünden geçilmelidir.

Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir? Evde Diş İltihabına İyi Gelen Bitkisel ve Doğal Yollar

Bitkisel ürünlerle gargara: Zerdeçal, ada çayı ve zencefil gibi bitkisel gıdalarla pratik bir şekilde hazırlanacak gargaralar iltihapların daha fazla yayılmasına engel oluyor. Gargaranın yapılacağı çok sıcak ve soğuk olmamasına ekstra özen gösterilmelidir. Diş etleri bu dönemde son derece hassas olduğu için ılık su ile gargara yapılmalıdır.

Aloe Vera: Son yılların en gözde bitkilerinden biri olan Aloe Vera, birçok sağlık sorununun çok daha az hissedilmesini sağlıyor. Aloe vera bitkisinden elde edilen akışkan madde, parmak yardımıyla iltihaplı damaklara sürülebilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra su yardımı ile gargara yapılır. Bunu bir hafta - on gün süresince yapan hastaların şikayetlerinin yarı yarıya azaldığı gözlemlenmiştir.

Tuzlu su: Diş eti iltihabına karşı tuzlu suyla gargara da uygulanabilir. Ancak ağızda yaralar varsa, tuzlu su bu yaralara zarar verebileceği için uzmana danışılmasında fayda var.

Zerdeçal: Zerdeçal ve az miktarda suyu karıştırıp diş etlerinize masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra diş etlerinize yine birkaç dakika masaj yapın. Daha sonra ağzınızı suyla çalkalayın. Zerdeçal, ağızda oluşan bakteri ve enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Diş taşı temizliği: Zaman içerisinde oluşan taşlar hem diş ağrısına hem de enfeksiyona doğrudan sebebiyet vermektedir. Doktorlar sadece on - on beş dakika süren tek bir seansta diş taşlarının tamamını almaktadır.

Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer?

1- Diş sağlığına ekstra özen gösterilmeli: Diş etinde oluşan iltihaplar hayatın genelini olumsuz etkileyen, son derece rahatsızlık verici bir hastalıktır. Diş sağlığına ekstra özen göstermek, iltihapların daha fazla yayılmasına ve ağrı yapmasına engel olur. Diş ipi ve pastası gibi ürünlerle detaylı bir temizlik yapılmalı. Dişlerin arasında kalan yemek artıklarının çıkarıldığından emin olunmalıdır.

2- Kontrolden geçilmeli: Hastalığın ilerleyen evrelerinde diş eti çekilmesi gerçekleşebilir. Bu ağız ve diş sağlığı kapsamındaki en ciddi hastalıkların başında geliyor. Yapılan müdahaleler yeterli gelmiyorsa ve hastanın durumu giderek daha kötüye gidiyorsa mutlaka kontrolden geçilmelidir.

20'lik Diş İltihabına Ne İyi Gelir?

Bazı durumlarda 20'lik dişte meydana gelen iltihaplanma için uzmana başvurmak gerekir. Diş hekimi gerekli muayeneden sonra gerekli tedavileri uygular.

Diş Eti İltihabı ve Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş eti iltihabını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Diş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Diş Eti İltihabı Belirtileri

1- Sürekli kanama: İltihaplı diş eti hastalıklarında erken teşhis ve müdahale son derece kritik bir öneme sahip. Bu nedenle hastalar dişlerine olduğu kadar diş etlerine de özenle yaklaşmalıdır. Sadece diş fırçalarken değil yemek yerken ve gündelik işler sırasında diş etlerinin kanama emareleri göstermesi en büyük belirtilerden biridir.

2- Renk değişimler: Sağlıklı diş etleri pembe ya da kırmızı renginde olur. Giderek beyazlayan ve renk değişimleriyle sağlıksız bir görüntü ortaya çıkan diş etleri, enfeksiyon belirtileri göstermektedir.

3- Hassasiyet: Konuşurken, yutkunurken ve yemek yerken diş etlerinde büyük bir hassasiyet oluşur. Bu hassasiyet ilerlediğinde bazı dişler sallanmaya başlayabilir.

4- Ağız kokusu: Enfeksiyon her neredeyse orada koku oluşturur. Özellikle diş eti enfeksiyonlarında bu koku, alınan tüm önlemlere rağmen geçmez.

Diş Eti İltihabı Neden Olur?

1- Dişlerin ihmal edilmesi: Bireyler için çoğu zaman beyaz dişlere sahip olmak sağlık için yeterli görülmektedir. Ancak dişler kadar diş eti sağlığı da son derece önemlidir. Diş etleri haftada en az iki gün fırçalanmalı, pis kanlar yumuşak fırçalarla damaklardan atılmalıdır.

2- Genetik faktörler: Bazı kişiler yapıları gereği diş eti hastalıklarına yatkınlık gösterir. Bunun nedeni hem genetik hem fizyolojiktir.

3- Vitamin eksikliği: Vitamin eksikliğine bağlı nedenler, diş eti hastalıklarında önemli bir etkendir. Özellikle C, D ve K vitamini eksikliğinde enfeksiyon ve diş eti çekilmesi görülebilir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Diş iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur? Evde diş iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal yollar

Aloe Vera, Genetik, Masaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diş iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur? Evde diş iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal yollar - Son Dakika Magazin


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