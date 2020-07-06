DIŞ İngiltere'de patlayan su borusu başkent Londra'yı göle çevirdi
İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddeleri A406 ile A41 su borusunun patlaması ndeniyle sular altında kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddeleri A406 ile A41 su borusunun patlaması ndeniyle sular altında kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden A406 ile A41'i su bastı. Caddede bakım onarım sırasında ?patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü. Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, otomobillerinde mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yerel saattle 15: 30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, su borularının patlaması sonucu A406- A41 otobanlarının çift yönlü olarak sular altında kaldığı ve çok sayıda sürücünün otomobil içerisinden kurtarılmayı beklediği kaydedildi.
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- İngiltere
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:04 Kaynak: DHA
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