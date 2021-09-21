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"Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında" - Son Dakika

"Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında"

21.09.2021 10:34

Diş sağlığı problemlerinde tercih edilen yöntemlerden birinin implant tedavisi olduğunu söyleyen Dt. Deniz Işık Ada, "Kemik erimesi ve diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında yer alıyor" dedi.

Diş sağlığı problemlerinde tercih edilen yöntemlerden birinin implant tedavisi olduğunu söyleyen Dt. Deniz Işık Ada, "Kemik erimesi ve diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında yer alıyor" dedi.

Işık Diş Klinikleri Kurucusu ve Başhekimi Dt. Deniz Işık Ada, "Gün içerisinde tükettiğimiz birçok besin, dişlerimize ne kadar bakım uygulasak da çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle kemik erimesi, diş kaybı gibi başlıca sorunlarda implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında yer alıyor. İmplant tedavisi yaptırmak isteyen hastaların ilk olarak aklına "hangi implantı tercih etmeliyim" veya "en iyi implant markası hangisi" gibi sorular geliyor. İmplantlar söz konusu olduğunda, 'şu marka en iyidir' demek doğru olmaz. İmplant üreticileri, yapılacak operasyonlara ve tedavi türlerine göre farklı çalışmalara imza atar. Başarılı literatür taramaları bulunan ve Ar-Ge çalışmalarıyla gündeme gelen tüm markalara güvenebilirsiniz" diye konuştu.

"ÜRETİCİNİN MENŞEİNE DEĞİL GEÇMİŞİNE BAKILMALI"

İmplant üreticilerin menşeine değil geçmişine bakılması gerektiğini anlatan Dt. Işık Ada, sözlerine şöyle devam etti:

"Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Dental İmplant Sektör Raporu'na göre, ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan diş malzemeleri 2020'de 504 milyon dolarlık bir pazara dönüştü. Pazarın lokomotif ürünü konumundaki dental implantların ise her yıl ortalama 150 milyon dolar hacimle büyüdüğü belirtildi.  Pazarda 150'nin üstünde üretici bulunuyor. İmplant markalarını araştırırken, üretim yerine göre seçim yapmak yanlış olur, üreticinin geçmişine bakmak gerekir. Bu yüzden üretilen her implantın kaliteli olduğunu söylemek de implant yerli üretimse kötü olduğunu düşünmek de doğru değildir. İmplantın kalitesini tasarım, üst yapı çeşitliliği, uzun dönem klinik takibi, sistem hakkında yapılan ve yayımlanan bağımsız bilimsel çalışmalar gibi faktörler belirler."

"İMPLANT İSTİKRARLI AĞIZ HİJYENİYLE ÖMÜRLÜK BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR"

İmplanta planlı ve hazır bir şekilde başlanmasının ardından kısa sürede uygulandığını belirten Deniz Işık Ada,  "İmplant operasyonu öncesinde gerekli hijyenik koşullar sağlanmasının ardından bölge lokal anestezi yapılarak uyuşturulur. Hasta bu sayede operasyon esnasında ağrı ve acı hissetmez. İmplant, istikrarlı ağız bakım ve hijyeni sayesinde ömür boyu kullanılabilir olsa da protezler eskiyebilir. Bu nedenle 5 ila 10 yıl arasında değiştirilmesi gereken protezler için hastaların önce 3 ay, sonra 6 aylık aralarla kontrole gelerek önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ HUSUS HEKİME DUYULAN GÜVEN"

Hastaların bahsi geçen bilgilere ulaşmasının her zaman kolay ya da mümkün olmadığını belirten Ada, "Önce hekiminize güvenmelisiniz. Bir hastanın implant yaptırırken göz önünde bulundurması gereken en önemli husus hekime güven duyup duymadığıdır. Çünkü bu tedavide asıl sorumluk implantı üreten şirkette değil, uygulayan hekimdedir. Deneyimli bir hekim her zaman vakaya en uygun implantı seçerek riskleri de en aza indirir. Işık Diş Klinikleri olarak biz de dünyanın en iyi implant markalarını uygulamalarımızda kullanıyor, hastalarımızın daha estetik bir gülüşe, daha kalıcı tedavilere kavuşmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.


Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında
Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında
Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında
Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında

İmplant, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Diş kaybı sorunlarında implant tedavisi en çok tercih edilen çözümler arasında" - Son Dakika
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