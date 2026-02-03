Diş Kayıpları Genel Sağlığı Tehdit Ediyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Diş Kayıpları Genel Sağlığı Tehdit Ediyor!

Diş Kayıpları Genel Sağlığı Tehdit Ediyor!
03.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diş kaybı sadece estetik değil, genel sağlık açısından da önemli sorunlara yol açıyor.

DİŞ kaybı yalnızca estetik bir sorun değil; çiğneme fonksiyonundan vücut dengesine, yüz görünümünden genel sağlığa kadar birçok sistemi etkileyen ciddi bir sağlık problemi yaratabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serra Oğuz Ahmet, tedavi edilmeyen diş eksikliklerinin kişiyi 5-10 yıl daha yaşlı gösterebildiğini söyledi.

Sağlığımızı birçok açıdan etkileyen dişlerimizde yaşanan kayıpların tedavi edilmemesi zincirleme sorunlara sebep oluyor. BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serra Oğuz Ahmet, diş eksikliğinin çene kemiğinin zayıflamasına, yüz şeklinin değişmesine, sindirim sorunlarına ve duruş bozukluklarına yol açabildiğini belirtti. Ahmet, bu sürecin zamanla zincirleme sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çekti.

Çoğu zaman estetik kaygı ya da çiğneme zorluğuyla dikkat çeken diş kayıplarının genel sağlığımız açısında birçok etkisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Serra Oğuz Ahmet, diş kayıplarının oluşturduğu etkinin birbirlerini tetikleyen sağlık sorunlara yol açtığına dikkat çekti. Diş kayıplarını değerlendiren Prof. Dr. Serra Oğuz Ahmet, "Diş kaybı çoğu zaman yalnızca estetik bir sorun ya da çiğneme zorluğu olarak düşünülür. Oysa bilimsel araştırmalar, eksik dişlerin yalnızca yüzü yaşlandırmakla kalmadığını; kas, eklem ve iskelet sistemini de olumsuz etkilediğini, hastanın postürünü değiştirdiğini de ortaya koyuyor. Başka bir deyişle dişler, sandığımızdan çok daha büyük bir denge sisteminin parçası olduğundan, tek bir diş eksikliğinin bile göz ardı edilmemesi gerekir" dedi.

ÇENE KEMİĞİNDE YÜZDE 40'A VARAN KAYIP

Dişlerin yüzün alt bölümünü şekillendiren ve çiğneme sistemini oluşturan yapılar olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet, bilimsel çalışmalara göre diş çekimini takip eden ilk 6-12 ay içinde çene kemiğinde yüzde 25 ila yüzde 40'a varan kemik kaybı görülebildiğini belirtti. Ahmet, tek bir diş kaybının bile çiğneme sistemindeki dengeyi bozabildiğini söyledi.

5-10 YIL DAHA YAŞLI GÖRÜNÜM

Diş kaybının çiğneme kaslarının zayıflamasına ve çiğneme gücünün azalmasına sebep olabildiğini de aktaran Prof. Dr. Ahmet, "Çiğneme sırasında aktif olarak çalışan kaslar diş eksikliği nedeniyle yeterince kullanılamadığında bu kasların etkinliklerinin azalmaya başladığını görüyoruz. Bu durum; yüzde sarkma hissi, ağız çevresinde kırışıklıkların artması, dudakların birbiri üzerine yığılması yorgun ve çökmüş bir yüz ifadesine sebep olurken, birçok hasta da bu süreci 'yüzüm eski dolgunluğunu kaybetti' diyerek ifade ediyor" diye konuştu.

Diş eksikliğinin oluşturduğu kemik kaybıyla dudakların desteğini yitirerek içe doğru çekilmelerine, yanakların çökmesine, alt yüz yüksekliğinin azalmasına çene hattının belirginliğini kaybetmesine neden olabildiğine değinen Prof. Dr. Ahmet, bu durumun kişinin kronolojik yaşından 5-10 yıl daha yaşlı bir görünüme sahip almasına sebep olabildiğine dikkat çekti.

'VÜCUT DENGESİNİ ETKİLİYEBİLİYOR'

Diş eksikliklerinin etkisinin yüzle sınırlı olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ahmet, çiğneme sisteminin; çene eklemi (TME), boyun kasları, omuzlar ve hatta omurga ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Ahmet "Eksik dişler nedeniyle çiğnemenin tek taraflı yapılmaya başlanmasıyla birlikte çene eklemine ve kalan dişlere binen yük artar. Çene ekleminde ağrı, ses gelmesi ve kilitlenme gibi olumsuzluklar görülebilir. Boyun ve omuz kaslarında gerginlik oluşabilirken, duruş bozuklukları, baş ağrıları da ortaya çıkabilir. Yapılan birçok çalışma, uzun süreli diş eksikliği olan bireylerde çene eklemi rahatsızlıkları ve boyun ağrılarının daha sık görüldüğünü göstermektedir. Yani ağızdaki küçük bir eksiklik, zamanla tüm vücut dengesini etkileyebilecek hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

'BEYİN DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Çiğnemenin beynin motor ve duyusal alanlarını aktif tutan önemli bir fonksiyon olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet, diş eksikliği sonucu çiğnemenin azalmasıyla birlikte beynin de bu duruma uyum sağlamaya çalıştığını belirtti. Ahmet, yemek yerken çabuk yorulma, sert gıdalardan kaçınma, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi durumlara da sebep olan diş eksikliği tedavisinin önemli olduğunu söyledi.

ZAMANINDA TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ

Tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Serra Oğuz Ahmet, özellikle implant destekli protetik tedavilerin, mevcut çene kemiğini koruyarak kemik kaybını yavaşlattığını ve yüzün doğal destek yapısını koruduğunu belirtti. Ahmet, "Tedaviyle birlikte, çiğneme fonksiyonu yeniden sağlanır, çene eklemi üzerindeki yükler dengelenir, yüz kasları tekrar aktif çalışmaya başlar, boyun ve omuz kaslarındaki dengesizlikler azalır. Bu nedenle protetik tedavilerin, yalnızca ağız ve diş sağlığı değil aynı zamanda genel vücut sağlığı açısından da önemdir" dedi.

Diş kaybından sonraki 1-2 yıl içinde yapılmayan tedavilerin hem kemik kaybını artırdığını hem de ilerideki tedavi seçeneklerini sınırladığını belirten Ahmet sözlerine şöyle devam etti:

"Diş kaybı sonrası 'Nasıl olsa sonra yaptırırım' düşüncesi, kemik ve kas sistemindeki olumsuz değişimlerin hızlanmasına neden oluyor. Bu nedenle tedavi sürecini geciktirmemek gerekiyor."

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Kayıpları Genel Sağlığı Tehdit Ediyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ’Bayrak Sevgisi’ ile başladı 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Hatay’da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Sakarya’da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
09:45
Küçük çocuğun Sadettin Saran’dan istediği şey şoke etti
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti
09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
03:29
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
03:16
Ülke şokta Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
02:16
Trump’tan 12 milyar dolarlık “kritik mineral rezervi“ girişimi
Trump'tan 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimi
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
00:00
Mersin’deki kazada kahreden detay Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:53:42. #7.11#
SON DAKİKA: Diş Kayıpları Genel Sağlığı Tehdit Ediyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.