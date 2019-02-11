Son Dakika Haberleri: “Dış mekan bitkileriyle ihracat 200 milyon dolara çıkabilir”

“Dış mekan bitkileriyle ihracat 200 milyon dolara çıkabilir”

1 saat önce

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, orman arazilerinin uzun dönemli kiralanabilmesi halinde bu alanda ihracatın ilk etapta 200 milyon dolarlara çıkabileceğini, önümüzdeki dönemde milyar dolar seviyelerini konuşacaklarını söyledi.

“Dış mekan bitkileriyle ihracat 200 milyon dolara çıkabilir”, System.String[]
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, orman arazilerinin uzun dönemli kiralanabilmesi halinde bu alanda ihracatın ilk etapta 200 milyon dolarlara çıkabileceğini, önümüzdeki dönemde milyar dolar seviyelerini konuşacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:55 

İsmail Yılmaz, İhracat, Ekonomi
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