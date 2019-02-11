“Dış mekan bitkileriyle ihracat 200 milyon dolara çıkabilir”
1 saat önce
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, orman arazilerinin uzun dönemli kiralanabilmesi halinde bu alanda ihracatın ilk etapta 200 milyon dolarlara çıkabileceğini, önümüzdeki dönemde milyar dolar seviyelerini konuşacaklarını söyledi.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz
, orman arazilerinin uzun dönemli kiralanabilmesi halinde bu alanda ihracatın ilk etapta 200 milyon dolarlara çıkabileceğini, önümüzdeki dönemde milyar dolar seviyelerini konuşacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:55
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