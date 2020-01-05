Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da bir diş muayenesi ve atölyesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da bir diş muayenesi ve atölyesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, bir ihbarın değerlendirilmesi neticesi Malatya il merkezindeki bir işyerinde arama yapıldı. İş yerinin hiçbir izin belgesi bulunmayan ve ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenesi ve atölye olduğu anlaşıldı.


Aramada, bin 220 adet 7,65 mm MKE yapımı mermi, 400 adet 9 mm MKE yapımı mermi 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gr esrar maddesi, 2 fişek 3 gr metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pipet ele geçirildi.


Konu ile ilgili toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerine İl Sağlık Müdürlüğünce gerekli işlem yapıldığı ve akabinde mühürleneceği kaydedildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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