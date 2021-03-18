Dış Paydaş değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dış Paydaş Değerlendirme Toplantısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu yıllık dış paydaş toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Kalite Komisyonu Başkanı olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın açılışını yaptığı toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve dış paydaş temsilcileri olarak Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Eren Enerji, Ereğli Demir Çelik Sanayi A.Ş., Çanakçılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tat Metal Çelik Sanayi A.Ş. temsilcileri katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kalite güvence sistemi, üniversite-sanayi-kamu işbirliği, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konuşuldu; üniversite stratejik planlarına ilişkin etkileşim içerisinde olunan dış paydaşların görüşleri alındı.

Toplantının ilk bölümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her yıl düzenli olarak uyguladığı dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları özetlendi. Toplantının sonraki bölümünde dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerine katılımı gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelendi. Uygulama örnekleri, iç kalite güvence sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği, sonuçların değerlendirilmesi ve bağlı iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi konularında görüş ve öneriler paylaşıldı.

Toplantı sonunda Üniversite paydaşları ile etkileşim kalitesinin artırılması ve pek çok alanda halen devam etmekte olan iş birlikler kapsamının genişletilmesi konularında istişarelerin gerçekleştirilmesi, farklı statülerdeki paydaş grupları ile düzenli olarak bir araya gelinmesi ve Üniversite paydaşları ile etkin olarak yürüttüğü işbirliklerinin bir adım öteye taşınması kararları alındı.

"Üniversitelerin Başarı Süreçlerinde Dış Paydaşların Payı Büyük"

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yerel ve bölgesel kalkınmada lokomotif rol üstlenen üniversitelerin kalite süreçlerinde elde edilen başarıda iç paydaşlar kadar dış paydaşlarında büyük payı olduğunu söyledi. Üniversitenin stratejik planları ve hedeflerinin paydaşlar tarafından da benimsenmesi ve sahiplenilmesinin kalite ve başarı düzeyinin artırtılmasını sağlayacağını söyleyen Rektörümüz, nitelikli ve yenilikçi, değer üretmeye odaklı bir üniversite misyonu ile hareketle bilginin öğrencilere aktarılmasının yanında yeni bilgiler üreten, üretilen bilgiyi sanayi kesimi ve girişimcilerle paylaşıp ürüne çeviren, katma değer elde eden, rekabetçi bir yükseköğretim ortamını teşvik eden üniversite olma hedefinde iç ve dış paydaşlarla birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. - ZONGULDAK