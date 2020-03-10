Dış paydaşlar ile iş birliği görüşmeleri sürüyor - Son Dakika
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Dış paydaşlar ile iş birliği görüşmeleri sürüyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ekibi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı ve yönetimiyle bir araya geldi.

Dış paydaşlar ile iş birliği görüşmeleri sürüyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ekibi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı ve yönetimiyle bir araya geldi.


Ziyarete; Atatürk Üniversitesi adına Rektör Çomaklı, rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri ile rektör danışmanı katılırken, MMO Trabzon Şubesi adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Bankoğlu, Şube Sekreteri Önder Durmuş, Şube Saymanı Ufuk Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Arş. Gör. Furkan Emre Kan ile Arş. Gör. Yaşar Sert ve eski yöneticilerden Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı katıldı.


Yakın zamanda oda başkanlığını kazanan Fulya Bankoğlu ve yönetimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, istişare kültürüne katkı sunmak üzere bir araya geldiklerini ve ortaklaşa olarak yapılacak projeler için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Kentlerin gelişebilmesi ve yaşanılabilir olması için o kentteki üniversitelerin de nitelikli ve yenilikçi olması gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, mevcut bilgiyi sadece öğrencilerine aktaran değil, yeni bilgiler üreten, bunları sanayi paylaşımı ile ürüne çeviren, girişimci ve paylaşımcı, teknolojiyi takip etmekten ziyade teknoloji üreten ve yönlendiren yeni nesil bir üniversiteyi hedeflediklerini ifade etti.


MMO'nun kent ve akademik çalışmalarını takip ettiklerini ve birlikte genç mühendis adaylarına yönelik çalışmalar yapmak ve projeler üretmekten mutlu olacaklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretlerinden dolayı MMO Trabzon Şubesine teşekkür ederek, bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyetlerini bildirdi.


Bankoğlu: "Eğitim Kurumu Gibi Çalışıyoruz"


Makina Mühendisleri Odasının çalışmaları hakkında bilgi veren MMO Trabzon Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Bankoğlu, sadece Trabzon'a değil Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinde birçok ile hizmet verdiklerini ifade etti. Trabzon ile şubeye bağlı olan çevre illerin yaşanabilir bir kent olması için çalıştıklarını ve bu hedefe ulaşmanın da el ele vererek mümkün olacağını söyleyen Bankoğlu, bölgeyi sanayi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından ülkenin üst sıralarına çıkarma gayretinde olduklarını ve üst sıraya yükselme hedefinin üniversiteler için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.


MMO'nun aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğu belirten Bankoğlu, oda tarafından sık sık düzenlenen eğitim, seminer, staj, teknik geziler ve kurslarla öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlanarak, bilgilerini güncellemelerine destek olduklarını söyledi. Oda - üniversite iş birliğinin önemine vurgu yaparak, genç meslektaş adaylarıyla bir araya gelip, üniversite ile ilişkileri geliştirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Bankoğlu, gösterdiği yakın ilgiden ve vermiş olduğu destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ekibine teşekkür etti. - ERZURUM

Maden Mühendisleri Odası, Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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