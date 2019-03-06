Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu' Başlıyor
13 dakika önce
Altınbaş Üniversitesi ve BİLGESAM ortaklığında düzenlenecek 3. Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu 13-17 Mart tarihlerinde başlıyor.
Altınbaş Üniversitesi ve BİLGESAM ortaklığında düzenlenecek 3. Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu 13-17 Mart tarihlerinde başlıyor.
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe
kampüsünde gerçekleşecek Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu, Türk dış politikasını tüm yönleriyle ele alırken, aynı zamanda politika yapım sürecindeki aktör ve kurumlar ile Türkiye
'nin bölgesel ve küresel güçlerle olan ilişkisini de inceleyecek. Programda ayrıca Orta Doğu
, Karadeniz
ve Güney Kafkasya
bölgelerinde güvenlik gibi alt başlıklar da ele alınacak. Kış Okulu'nda, kritik konumuyla çok stratejik ve akılcı bir dış politika izlemesi gereği bulunan Türkiye için alternatifleri tartışılacak. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı!
"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
Hava Yoluyla Şubat'ta 12,8 Milyon Yolcu Taşındı