Son Dakika Haberleri: Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu' Başlıyor

Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu' Başlıyor

13 dakika önce

Altınbaş Üniversitesi ve BİLGESAM ortaklığında düzenlenecek 3. Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu 13-17 Mart tarihlerinde başlıyor.

Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu' Başlıyor, System.String[]
Altınbaş Üniversitesi ve BİLGESAM ortaklığında düzenlenecek 3. Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu 13-17 Mart tarihlerinde başlıyor.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe kampüsünde gerçekleşecek Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu, Türk dış politikasını tüm yönleriyle ele alırken, aynı zamanda politika yapım sürecindeki aktör ve kurumlar ile Türkiye'nin bölgesel ve küresel güçlerle olan ilişkisini de inceleyecek. Programda ayrıca Orta Doğu, Karadeniz ve Güney Kafkasya bölgelerinde güvenlik gibi alt başlıklar da ele alınacak. Kış Okulu'nda, kritik konumuyla çok stratejik ve akılcı bir dış politika izlemesi gereği bulunan Türkiye için alternatifleri tartışılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

Gayrettepe, Türkiye, Güncel
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