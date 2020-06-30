Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor - Son Dakika

Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor

Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor Hem işini yapıyor hem de bestesini Bursa'da diş teknikerinin diş protezi yaparken yazdığı besteler yüz binlerce kez izleniyor.

Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Hem işini yapıyor hem de bestesini

BURSA - Bursa'da diş teknikerinin diş protezi yaparken yazdığı besteler yüz binlerce kez izleniyor.

40 yıldır diş protezi imalatı yapan Bülent Irkörücü, farklı bir kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Kendi işini yaparken yanında kağıt kalem bulunduran tekniker, kısa sürede şarkı bestesini çalışırken yapabiliyor. Bu zaman kadar 40'in üzerinde şarkı bestesi yapan Irkörücü'nün bestelerini Bursa'da mahalli sanatçılar seslendiriyor. Bu şarkıları Youtube'de bulunan kanalında paylaşan teknikerin şarkıları çok sayıda izlenme alıyor.

Beste yapmakta hiç sıkıntı çekmediğini ifade eden Bülent Irkörücü, "Ben uzun yıllardır diş teknikeri olarak çalışıyorum. Ben kendi işimi yaparken kalem kağıt yanımda durur, çalışırken bir anda aklıma gelen şarkı sözünü hemen yazıya dökerim. Bazen bir saatte bir beste yaparken bu bazen bir haftayı bulabiliyor. Ben yazdığım şarkıları mahalli sanatçılara seslendiriyorum. Bu şarkıları Youtube kanalıma atıyorum. Burada şarkılar yüz binlerce dinleme alıyor" dedi.

Diş doktoru kızı Buse Kırcı ise, "Babamın bu özelliğinden ailece çok mutluyuz. Babam bir ortama girince ilk önce bir kaç bestesini dinlettikten sonra bizimle sohbet etmeye başlıyor. Eğlenceli bir ortam oluşmuş oluyor. Gün içinde beni arayıp böyle bir beste yaptım, nasıl diye soruyor. Hayatımızın içinde hep müzik var" şeklinde konuştu.

Youtube, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor - Son Dakika

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:07 Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:43 ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]