Son Dakika Haberleri: Diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için diş fırçası dağıtıldı
Son Dakika Güncel Diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için diş fırçası dağıtıldı - Son Dakika

Diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için diş fırçası dağıtıldı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Çocuk Meclisi Üyelerince Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesi ile Mehmet Miraboğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, öğrencilere diş fırçası dağıtıldığını söyledi.

Diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için diş fırçası dağıtıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Çocuk Meclisi Üyelerince Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesi ile Mehmet Miraboğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, öğrencilere diş fırçası dağıtıldığını söyledi.


Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyelerince, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle, diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.


Ağız ve Diş Sağlığı hakkında önce diş doktorlarından bilgiler alan öğrencilere konunun öneminin vurgulandığını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu şöyle konuştu:


"Her Kasım ayının üçüncü haftası Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içerisinde belediye olarak bir seri etkinlik düzenledik. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Melikgazi Çocuk Meclisi Üyeleri ilkokulları gezerek konunun önemini vurguladılar."


Ağız ve diş hastalığının ülkemizde tüm yaş grubunda görüldüğünü ancak gelişen ağız ve diş tedavi yöntemleri ile insanların artık çene yapısının dahi değiştirilebildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tür sağlık ile ilgili etkinliklerin devam ettirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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