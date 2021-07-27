Üye Girişi
Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi - Son Dakika

Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi

27.07.2021 12:21
Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi, System.String[]

Çiğneme fonksiyonunu yerine getirilmesini sağlayan masseter kasının bazı kişilerde olduğundan daha fazla güçlü olduğunu ifade eden Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr.

Çiğneme fonksiyonunu yerine getirilmesini sağlayan masseter kasının bazı kişilerde olduğundan daha fazla güçlü olduğunu ifade eden Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal Zincir, "Bu kas özellikle geceleri istem dışı kasılarak çene eklemlerine gelen yükün çok daha fazla artmasına neden olabilir" dedi. Zincir, diş sıkma hastalığının yarattığı olumsuz etkilerin çene botoksuyla azaltılabileceğini vurguladı.

Diş sıkma hastalığının ağız içerisinde yer alan yumuşak ve sert dokulara zarar verdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal Zincir, "Masseter kasına uygulanan çene botoksu ile bu fazla kuvvet minimalize edilerek çene eklemi üzerindeki baskı azaltılır. Çene botoksu tedavisinin; diş sıkma sorunlarını giderme, çene eklem ağrılarının azaltılması, diş gıcırdatmanın önlenmesi ve masseter kasının hipertrofisine bağlı gelişen çene genişliğinin kare görünüm formundan çıkarılması gibi birçok faydası vardır" ifadelerini kullandı.

"ÇENE ÜZERİNDEKİ GERGİNLİK SORUNLARININ GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR"

Masseter kasının olduğundan büyük olmasının, yüzün alt kısmının şeklini büyük ölçüde değiştirdiğinden bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Özge Özdal Zincir, "Özellikle kadınlarda estetik olarak da endişe verici olabiliyor. Bunun nedeni ise çene görünümün kareleşerek daha erkeksi bir görünüme neden olması. Masseter botoksu, diş sıkmayı sağlayan kaslardan biri olan masseter kasının hacmini azaltır. Estetik olarak çenenin küçülmesine katkı sağlarken diş sıkma ve çene üzerindeki gerginlik sorunlarının da giderilmesine yardımcı olur. Bu uygulama hastanın durumuna ve hekimin tavsiyesine göre belirli aralıklarla uygulanabilir. Çene botoksunun yapım amacı sadece estetik kaygı değil, dişlerin sıkılmasına bağlı zararların giderilmesi, kontrolsüz diş sıkmayı engellemek ve kas kasılmalarına engel olmaktır" dedi.

Çene botoksunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Özdal şöyle konuştu:

"Çene botoksu, kısa bir süre içerisinde ince uçlu iğneler ile masseter kasının içerisine hasta dişlerini sıkarkenki pozisyonda doğru noktalar tespit edilerek ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Çene botoksu ameliyat gerektirmeden uygulanır. Masseter botoksu, zaman içerisinde kasın zayıflaması nedeniyle çene köşelerindeki kare görünüm yerini daha ince ve V görünümüne bırakır."

"TEDAVİNİN HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Çene botoksu yaptırmanın en büyük avantajlarından birinin geceleri istemsizce yapılan diş sıkma probleminden kurtulmak olduğunun altını çizen Zincir, "Dişlerin yüzeyinde aşınma, kırılma gibi birçok hasarı engellemek amacıyla uygulanan bir tedavidir. Çene botoksunun etkisi hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber kalıcılığı 4 ile 6 ay arasında sürmektedir. Çene botoksunun tespit edilen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bazı durumlarda uygulama ile meydana gelen küçük kızarıklıklar kısa süre içerisinde ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.


Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi

Münir Karaloğlu, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 11:50 İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 11:47 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi 11:05 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler müdahale ediyor Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler müdahale ediyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş sıkma hastalığına çene botoksu tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement