Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı
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Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne atanan Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne atanan Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Büşra Ünal, Diş Polikliniğinde görevine başladı.
Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ünal, "Osmanelili hemşerilerim gönül rahatlığıyla polikliniğimize gelip muayenelerini olabilirler" dedi. - BİLECİK
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