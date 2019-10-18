Son Dakika Haberleri: Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı
Son Dakika Güncel Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı

Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı

28 dakika önce

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne atanan Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı.

Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı, System.String[]

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne atanan Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı.


Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Büşra Ünal, Diş Polikliniğinde görevine başladı.


Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ünal, "Osmanelili hemşerilerim gönül rahatlığıyla polikliniğimize gelip muayenelerini olabilirler" dedi. - BİLECİK

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mustafa Selahattin Çetintaş, Devlet Hastanesi, Osmaneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
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