Diş taşı nasıl temizlenir? Diş taşı temizliği nasıl yapılır? Doğal diş taşı temizleme

Diş eti problemleri çoğu zaman diş üzerinde ve çevresinde biriken plaklardan kaynaklanmaktadır.



Diş Taşı Nasıl Temizlenir?



Bu plakları uzaklaştırmanın en güzel yolu gün içerisinde iki defa dişlerin fırçalanmasıdır. Dişler her ne kadar fırçalanırsa fırçalansın, dişlerin içerisinde kolayca ulaşılamayacak yerler olabilir. Bu yerlerde plaklar birikerek yalnızca fırçalamayla temizlemesi oldukça zor olan diş taşı ismi verilen yapıları oluşturmaktadır.



Diş taşı uzaklaştırılmadığı zaman daha çok plağın birikmesine ve diş eti problemlerine neden olabilir. Diş eti problemlerinin ilerlemesini engellemek ve bu problemlere engel olmaya destek olmak adına diş doktoru kişiye profesyonel diş taşı temizliğini tavsiye edebilir.



Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?



Plak, tartar şekline gelerek sert bir hale geldiği zaman, diş fırçası ile giderilemez. Sirke, çilek ya da susam gibi doğal tedaviler kimi zaman tavsiye edilmektedir. Bu ürünler ve içerikler hazır halde bulunsa bile bunları kullanmak iyi bir fikir olmayabilir. Bunun nedeni, tartarın güven ile giderilmesi adına uzmanlık gerektirmesidir.



Uzmanların belirttiği üzere diş taşları yalnızca diş doktorları tarafından temizlenebilir. Uygunsuz ya da keskin aletler ile kendi kendine tedavi uygulamak isteyen kişiler diş etlerine ya da dişlerine kolayca zarar verebilmektedir. Tartar, diş doktorlarının muayenehanesinde güvenli biçimde giderilebilir. Diş hekimleri ya da diş hijyenisti, bunları diş eti çizgilerinden veya dişlerinden gidermek adına manuel taş temizleme aracı ya da ultrasonik cihazlar kullanacaktır.



Doğal Diş Taşı Temizleme



Doğal malzemeler sayesinde doğal bir şekilde diş taşları temizlenebilir. Farklı farklı tarifler ile doğal olarak diş taşı nasıl temizlenir? Bunun hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.



Limonlu Karışım



Malzemeler;



Yarım litre içme suyu,



1 yemek kaşığı karbonat,



2 yemek kaşığı limon,



Yarım çay kaşık zeytinyağı,



2 kaşık çekirdek,



Uygulanması:



Diş taşı, doğal yollarla temizlenebilir. Limonlu karışım ise doğal diş taşı metotları arasında yerini almaktadır. Malzemeler bir cezve içerisinde kaynatılmalı ve daha sonra blender ile ezilmelidir. Ezilen karışım, ufak bir cam kavanoz içerisinde muhafaza edilebilir. Elde edilen karışım, diş macununu kullanma metodu ile gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere iki defa kullanılmalıdır. Diş fırçasının üstüne çok az bir miktar alıp, bu karışım ile dişler fırçalandığı zaman diş taşları temizlenebilir.



Ceviz Suyu Karışımı



Malzemeler:



2 su bardağı içme suyu,



10 tane ceviz içi,



Birkaç tane ceviz yaprağı,



Uygulanması



Diş taşı, ceviz kabuğu kullananlar bakımından en iyi biçimde giderilmektedir. Ceviz kabuğu kadar kendisinin de bu konuda uzman olduğu belirtilebilir. 10 tane ceviz içi ve yaprakları bir tencereye eklenip kaynatılabilir. Sıcaklığın geçmesi adına bir süre suyun soğuması beklenir. Soğuyan ceviz suyu, arzu edilirse gargara biçiminde kullanılarak verimli sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Diş taşlarını daha güzel temizlemek adına fırça bu suya batırılarak dişlerin fırçalanması tavsiye edilir.



Hindistan Cevizi ve Karbonat Karışımı



Malzemeler:



1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı,



Yarım çay kaşığı karbonat,



3 damla nane yağı,



Uygulanması:



Bütün malzemeler ufak bir kap içerisinde karıştırılmalı ve kıvamlı bir hal alması sağlanmalıdır. 1 hafta boyu macun kullanılarak dişler temizlenmelidir. Sürekli kullanımdan sonra dişlerdeki taşlar temizlenir halde olacaktır.