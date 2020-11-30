Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
30.11.2020 13:33
Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu Tokat'ta, yalnız yaşayan diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu.
Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
TOKAT - Tokat'ta, yalnız yaşayan diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Ali Paşa Mahallesinde bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan diş teknisyeni Kadim Akay'danhaber alamayan arkadaşları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis ekipleri Akay'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Akay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Akay'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucuna göre netlik kazanacak.
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