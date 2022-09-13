Diş teknisyeninin bıçaklandığı kavgaya 5 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'park' meselesinden çıkan ve diş teknisyeni Hamit Yıldız'ın (39) bıçaklandığı kavgaya ilişkin 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerini istedi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce diş teknisyeni Hamit Yıldız, bıçakla yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile hasar verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişinin kimliğini tespit etti. 3'ü Suriye uyruklu M.T., A.T. ve A.T. ile kavgaya karıştıkları belirlenen A.T., Z.C. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.